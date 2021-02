Calle: "Hemos hecho un partido excepcional, rozando el sobresaliente"

El técnico del Recreativo, Antonio Sánchez de la Calle, ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino para analizar el encuentro ante el San Fernando y explicar que "no es que hayamos hecho algo diferente, si no que al final hemos corregido cosas que sabíamos que no estábamos haciendo bien, errores que nos han penalizado mucho. Hemos hablado y sabíamos que teníamos que dar un punto más porque con lo que hacíamos no nos llegaba. Creo que el equipo ha hecho un partido excepcional, rozando el sobresaliente, quitando el error del gol; hemos concedido muy poco ante uno de los mejores equipos de la categoría. Estoy muy feliz y muy contento por los jugadores y por la afición del Recre, que se lo merece".

Sobre la figura de Fran ha dicho que "el partido de todos los jugadores ha sido excepcional. Fran sabemos lo que nos puede dar, las condiciones que tiene, ayer incidí mucho en él porque se lo tiene que creer y ser importante ¿Por qué no ha jugado antes? Porque ciertas responsabilidades no deben caer en futbolistas jóvenes, pero ha demostrado que está sobradamente preparado y me alegro por él". "Le ha dado un equilibrio al equipo que necesitábamos. Ha ganado duelos, ha cogido segundas jugadas, nos ha dado fútbol, ha llegado a zonas de finalización... Es lo que le habíamos pedido y nos lo ha dado. Es una buena noticia para nosotros. Ha tenido una sobriedad y una categoría", concluyó sobre Fran el madrileño.

Sobre las posibilidades de apretar alto que daba el San Fernando ha dicho que "siempre analizamos al rival. Me centro más en mi equipo y buscamos siempre, desde buscar nuestra identidad, desde saber lo que queremos hacer, hacerle daño al rival. Sabemos que el rival tiene unas virtudes y que venía en su mejor momento de la temporada, líder y de ahí la importancia del partido, de la victoria. No hemos hecho nada. Aún quedan muchos partidos, esta semana tenemos dos, pero jugando a este nivel es como el equipo debe afrontar los partidos porque será difícil que nos puedan ganar".

También se ha alegrado el técnico del tanto de Sillero: "Le he dicho que iba a tener una y la iba a meter. Mi alegría por él porque no tiene los minutos que se merece teniendo en cuenta a su trabajo. Me duele que jugadores como Víctor, Chuli o Madrigal no jueguen porque lo merecen igual que los demás, pero tengo que tomar decisiones y no pueden jugar todos".

A pesar del triunfo, el preparador albiazul no ha querido lanzar campanas al vuelo y se centra en el futuro más inmediato: "El miércoles tenemos otro partido y tenemos que seguir con la misma actitud y responsabilidad. Sabemos que va a ser complicado porque la superficie cambia y es artificial. Tenemos dos días para preparar el partido y tenemos que hacerlo con las mismas garantías que hemos afrontado este partido".

El entrenador albiazul también confesó en rueda de prensa que "me hubiera gustado que Juanma hubiera estado aquí y hubiera dado la rueda de prensa, pero no ha querido. Creo que le correspondía, pero no ha querido. Le hemos dado muchas vueltas al once, hemos tenido dudas, pero con Diego ahí podíamos ganar las disputas aéreas y con David Alfonso nos iba a dar trabajo y profundidad y ya conmigo había jugado ahí en el filial. Y afortunadamente ha salido bien".

Para terminar, Calle ha hablado de Alberto Quiles de quien ha explicado que "no lo he recuperado, se ha recuperado él. Tiene que marcar diferencias, pero tiene que poner de su parte. Lo está haciendo. En los primeros partidos le ha costado por su falta de ritmo, pero ha sido constante en los entrenamientos... Hoy ha sido el Quiles que queremos ver. Ha metido dos goles, pero ha hecho un trabajo muy importante sin balón".