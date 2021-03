Calle: "El fútbol no está siendo justo con nosotros"

El técnico del Recreativo, Antonio Calle, ha atendido a los medios tras la derrota ante el Marino. El preparador madrileño ha analizado el choque y ha reseñado que "creo que hemos hecho un partido completo. Salimos desde el inicio a ganar y nos pusimos por delante con un penalti claro e incluso tuvimos alguna ocasión más para hacer el segundo. Pero en la segunda parte el Marino se encontró con un penalti que desde donde yo estoy no puedo apreciar si fue. Era el único error, si se le puede llamar así, que cometió el equipo y no estábamos sufriendo apuros. Y a partir de ahí sólo hubo un equipo en el campo, creando numerosas ocasiones pero no acertamos. Tuvimos fácil seis o siete. Y cuando estábamos buscando por todos los medios ganar el partido, en una contra perdimos. A lo mejor ahí no hicimos bien las vigilancias ofensivas y ellos aprovecharon su oportunidad. El fútbol ha sido hoy muy cruel con nosotros y lo lleva siendo todo el año. Hay que asumir responsabilidades pero no le puedo poner ningún pero a los futbolistas porque lo han dejado todo e el campo".

Sobre la situación en la que queda el Decano y el resultado cosechado también ha hablado el entrenador del Recre, que ha dicho que "la derrota es dura, pero no por perder con el Marino sino porque hicimos méritos para lograr más de lo que conseguimos. El vestuario está dolido y ahora mismo todos estamos muy tocados porque todo pasaba por ganar este partido. Anímicamente los jugadores están destrozados y es difícil llegar al vestuario y verlos a todos llorando porque no merecimos este resultado. Creo que el fútbol hoy no ha sido justo ni lo está siendo, pero no podemos lamentarnos y ahora hay que asumir responsabilidades y ya está. No nos vamos satisfechos de estos dos partidos porque veníamos a ganar los dos encuentros y de seis puntos nos llevamos solo uno. No es lo que buscábamos y queríamos. El otro día remontamos un partido que prácticamente teníamos perdido y hoy cuando más cerca estábamos de la victoria lo hemos perdido. Estamos en una dinámica negativa desde hace tiempo y hay que intentar salir de ella cuanto antes".

Para finalizar Calle ha dicho que "ahora es cuando tenemos que estar juntos y tener tranquilidad entre comillas y ver dónde hemos fallado. A partir de ahí la vida sigue aunque sea duro y difícil. No podemos bajar los brazos porque queda competición y hay que seguir. Al final es fácil perder los nervios y hacer declaraciones fuera de lugar. Estamos posiblemente en uno de los peores momentos de la historia del club. Es lógico y normal que ahora recibamos críticas. Somos profesionales y lo sabemos y tenemos que tener una tranquilidad que no tenemos ni a nivel interno en el club ni a nivel exterior".