Calle: "Es un día muy complicado que no nos esperábamos"

El técnico del Recreativo de Huelva, Antonio Calle, ha atendido a los medios al término del empate ante el Cádiz B. El preparador madrileño del Decano ha explicado que "el equipo ha salido a ganar, a por el partido, siendo conscientes de lo que nos jugábamos. Hemos tenido el 0-1 en un mano a mano clarísimo, que hemos perdonado, pero cuando mejor estábamos ha llegado la jugada desgraciada del partido porque hasta ese momento el Cádiz se limitaba a hacer transiciones forzando nuestros errores y con robos. Sabíamos que ellos eran muy verticales y en eso eran letales. Hemos tenido un error individual que nos han penalizado con el 1-0. Nos hemos ido al descanso, hemos intentado reforzar al equipo, porque ha sido un golpe duro. Quedaba toda la segunda parte, en la que hemos salido mejor que en la primera: teniendo el balón, circulando rápido, teniendo ocasiones... Empatamos y, cuando otra vez estábamos bien con balón, nos dan otro mazazo, que es el 1-2. A partir de ahí el equipo lo ha seguido intentando, hemos hecho el 2-2, hemos tenido el balón, hemos seguido teniendo ocasiones, a circular... Creo que el equipo ha vuelto a hacer un grandísimo partido, pero nuestros errores impiden que logremos las victorias, pero una vez más hemos sido superiores al rival".

Acerca del futuro que le espera a su equipo ha dicho que "ahora tenemos otra fase. Desgraciadamente para nosotros es un día muy duro, muy complicado, que no esperábamos, teníamos fe ciega y plena confianza en que íbamos a conseguir la victoria, pero no ha sido así y tenemos que centrarnos en la segunda fase, recuperar a los chicos y ser conscientes de que quedan muchos puntos por jugar". "Vamos a intentar no descender otra categoría, que sería algo muy duro y no queda otra que seguir trabajando y recuperar a los jugadores, que es lo más importante y lo más difícil. Solo nos queda pedir disculpas en mi nombre, en el de los jugadores y en el de toda la plantilla a toda la afición del Recreativo y a todos los onubenses que hoy estaban pendiente de nosotros. No hemos podido conseguir la victoria para dedicársela", ha añadido el preparador recreativista.