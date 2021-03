Calle: "Estoy convencido de que el domingo va a ser un gran día"

El técnico del Recreativo de Huelva, Antonio Calle, ha atendido a los medios de forma telemática para analizar el encuentro que va a disputar el Decano el próximo domingo ante el Cádiz B. El míster recreativista ha asegurado que "me aferro al trabajo del día a día y sus ganas e implicación y el domingo estoy convencido de que va a ser un gran día”. “Lo afrontamos como la última oportunidad. El fútbol nos ha concedido esta oportunidad y lo afrontamos con una ilusión tremenda y con ganas. Estoy convencido de que el equipo la va a aprovechar. Sigo creyendo en este equipo, confiando en los jugadores y al final el fútbol nos tiene que dar lo que nos merecemos, que por circunstancias y acontecimientos no estamos teniendo”, ha añadido el entrenador del Decano.

Calle ha explicado que “si ganamos salvamos algo muy importante para el club que es no perder una categoría. Solo pienso en ganar y hacer un partido completo. A partir de ahí seguimos en otra competición, otro grupo y a pensar en otra cosa. Ya veremos al fina si la temporada ha estado bien, mal o regular”.

Acerca de la situación en la que el cuadro albiazul afronta el choque, Calle ha dicho que “el equipo está totalmente preparado para este partido. Sabemos de su importancia, de la responsabilidad y de las personas que tenemos detrás y toda la gente y afición, el club…. No tengo dudas de que la respuesta de los jugadores va a ser tremenda y cada uno va a dar su mejor versión y vamos a demostrar el mejor nivel de los partidos que hemos jugado. Solo pienso en cosas positivas y en que va a salir todo bien. Desde que llegue lo hice y así será hasta el final”.

Sobre la falta de contundencia defensiva de su equipo, el madrileño ha comentado que “es lo que me está quitando el sueño, y piensas y le das vueltas para solucionarlo. Es una de las razones por la que estamos así y nos está condenando. El otro día fue una tragedia tener el partido ganado y te llegue como te llego. Pero ahora mismo está olvidado, es pasado, no vale para nada y solo importa el partido del domingo”. "Mi trabajo es que el equipo mejore defensivamente. En bloque. Que desde los delanteros presionemos bien y si así es más complicado que llegue la línea defensiva y se plante en nuestro área. Por ahí empieza la presión y ellos lo saben. Es uno de nuestros mayores problemas y no estoy nada contento. Eso nos está penalizando pero vamos a hacer un partido muy serio defensivamente y si no encajamos tenemos muchas opciones de crear”, ha querido comentar Calle.

De la presión que puede tener el Decano y que le puede llevar a bajar líneas, Calle ha dicho con claridad que “la idea de cada domingo es ir a ganar desde el minuto 1, presionar al rival y jugar en su campo y robar allí, pero al final cuando vas ganando y ten pones por delante inconscientemente el problema es a nivel psicológico del equipo. Aparecen fantasmas empezamos a tener imprecisiones y a fallar pases que antes no y aparecen dudas en inseguridad y eso hace que el equipo pueda tener ese miedo a perder la ventaja”.

La ausencia de Seth por una cláusula en su contrato que no le permitirá jugar ante el Cádiz implicará cambios en el once inicial: "Hemos jugado siempre con dos puntas, con Chuli a la izquierda, Yaimil a la derecha, que es ofensivo, y Dani y José Antonio, que son ofensivos. El equipo es ofensivo. Luego lo podemos hacer mejor o peor las cosas pero cada partido lo hemos afrontado así y el equipo cree en ello. Sillero tiene sus opciones de jugar, como el resto de partidos, está trabajando bien desde hace semanas. Trabaja mucho en el día a día y confiamos mucho en él. Pensaremos y decidiremos pero el que esté lo hará igual o mejor que Seth".

Por último, Calle ha analizado al Cádiz B, al que considera un rival "peligroso" que tiene "jugadores elegidos para estar allí, con un primer equipo en Primera División, jugadores jóvenes, con buen físico y proyección enorme y de los mejores a nivel técnico. Es un rival peligroso. Individualmente son muy buenos. Es un rival que lo tiene todo y trabajado tácticamente. No es el típico filial con muchos errores. Es un equipo muy conjuntado y tiene ideas de su anterior entrenador, cuando eran potente defensivamente y luego tiene jugadores verticales y desequilibrantes, a los que veremos en poco tiempo en categorías superiores".