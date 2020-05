"Tengo la convicción más profunda de que el recreativista va a seguir siendo fiel al club"

José Antonio Cabrera mira el futuro con preocupación; al presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva no termina de convencerle la creación de la Segunda B Pro dentro de dos temporadas, y está seguro que la afición albiazul responderá y estará con el club en un año que se presume decisivo, con una liga que arrancará a puerta cerrada, sin público en las gradas.

La Federación Española ha dado por finalizada la Liga regular, de forma que el Recreativo no tendrá que volver a jugar y podrá centrarse en el nuevo proyecto tras dejar atrás un año gris. “Todos somos conscientes de que la temporada no ha sido la que esperábamos. Teníamos una plantilla para estar en la zona noble y aspirar a entrar en la liguilla de ascenso pero no ha sido así. Ninguno esperábamos que eso saliese de esta forma en lo deportivo; lo mejor, que ya ha acabado aunque haya sido de una forma extraña”, destaca.

“Desde el principio he mantenido que la decisión que tomase la Federación respecto a las ligas tenia que ser la menos injusta, porque no se puede contentar a todo el mundo, y esa decisión de dar la liga por acabada es la que menos daño hace a muchos clubes”, añade el mandatario de las peñas albiazules.

Cabrera no es partidario de la reforma de la Segunda B que llevará a cabo la Federación dentro de dos temporadas. “Eso va a suponer un descenso para todo aquel que no ascienda; afectará de Tercera para abajo y a la propia Segunda B, ya que creas una categoría por encima, y lo digo tanto como presidente de las Peñas del Recre como presidente del CD Rociana. Si inventas la Segunda B Pro desciendes a las que están por debajo. No estoy de acuerdo con eso y no podemos permitir que nos engañen vendiéndonos lo que no es”.

Esa remodelación hará que el Decano afronte una temporada clave en su historia, que puede marcar su futuro a corto plazo. “Totalmente de acuerdo; si el Decano no asciende esta próxima campaña es un paso para atrás, porque para llegar a la Segunda División necesitaría dos ascensos y eso va a provocar un daño inmenso a muchos clubes. Habría que hacer una reforma de la categoría pero menos injusta, porque ahora todos los que no asciendan automáticamente descienden; al crear la 2ª B Pro, la Segunda B no sería la tercera categoría nacional, sino la cuarta”, se lamenta el rocianero.

El Decano necesita que sigamos arrimando el hombro para darle estabilidad y que siga existiendo"

La Liga se ha cerrado cuando restaban cuatro jornadas por jugarse en Huelva; Cabrera vería bien que el club compensase a los abonados de alguna forma por esos cuatro encuentros 'perdidos': “Ojalá el club encuentre alguna fórmula para recompensar al aficionado en el abono de la próxima temporada, pero no es fácil encontrar una solución que contente a los abonados y al mismo tiempo haga que la marca del club no sufra más detrimento. Pero el socio entiende que por encima de todo están el club y la historia; el Decano necesita que sigamos arrimando el hombro para que siga existiendo y para darle estabilidad”. Una opción es que el abono incluya la suscripción a Footers para que se puedan ver los partidos del conjunto albiazul. “Habría que buscar los mecanismos adecuados para que los socios fieles, que somos la mayoría, tengamos alguna recompensa”, recalca.

La campaña de abonados es clave para el presupuesto del club y este año el Recre empezará la liga sin público en el estadio. “Tengo la convicción más profunda de que el recreativista va a seguir siendo fiel a la institución. Sabemos que si queremos seguir siendo el Decano del fútbol español y que el club perviva no queda otro remedio que arrimar el hombro y eso conlleva hacerse abonado, lo contrario traería consigo abocar al club a la inestabilidad institucional y económica, y hay que recordar que de ahí venimos”.

En la misma línea, apunta que “esta afición es lo suficientemente madura para saber que si no nos hacemos socios en la próxima temporada estamos condenando al club prácticamente a otra turbulencia y a una inestabilidad que podría acabar con él. Confío en que se mantenga la mayoría de los casi 11.000 socios, porque el Recreativo es nuestro abuelo, nuestro padre... es un sentimiento que hemos heredado y para que siga siendo eterno tiene que contar con el mayor número posible de socios. Para hacer viable al club no hay otra alternativa, ya que sin ellos el fútbol no tiene sentido. Hemos estado mucho tiempo luchando y ahora no podemos venirnos abajo por un año malo. La recompensa es que el club siga existiendo, y merece la pena”, sentencia.