Cabrera: "La subida de precios de los abonos en el Recreativo no debe ser importante, hay que aumentar la masa social"

José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, cree que hay que mantener el mismo nivel de exigencia en el nuevo proyecto y el objetivo no puede ser otro que el ascenso. Apuesta por una subida moderada de los abonos con el objetivo de incrementar la masa social hasta, al menos, los 12.000 socios; reclama 6-7 fichajes que den un salto de calidad a la plantilla, considera fundamental una nueva política respecto a la cantera tras un año negro, y es partidario de que el Sporting Huelva femenino juegue sus partidos en el Nuevo Colombino.

El rocianero asegura que esta temporada “ha sido perfecta; el mejor guión que nos podíamos esperar se ha cumplido, logrando el ascenso como primer clasificado y con varias jornadas de antelación. Toda la afición debe estar contenta, y hay que agradecer al director deportivo, al consejo de administración, a la plantilla y al Ayuntamiento el trabajo realizado para salir del pozo en el que habíamos caído; y también hay que agradecer a la propiedad (Ayuntamiento) que se siga pagando toda la deuda histórica, que puede estar liquidada en un par de años, lo que nos permitiría tener un proyecto más sólido para intentar el ascenso a Segunda”.

Cabrera cree que no hay que ser conformista y se debe aspirar a lo máximo en el nuevo proyecto. “El club está obligado a hacer lo mismo que esta temporada, ascender, el objetivo no puede ser otro por afición, por historia y por decanato; lo demás sería engañarnos”.

Ve lógico que el club quiera aumentar el precio de los abonos, pero moderadamente; y también espera un notable aumento en el número de socios. “El año pasado aventuré a decir que llegaríamos a los 10.000, se me dijo que era demasiado optimista, y me he acercado bastante puesto que hemos rodando los 9.500. Este año creo que llegaremos a los 12.000, pero esa cifra la dejo en función de los precios que establezca el consejo de administración. Es mejor que los precios no sean muy altos, la subida no debe ser importante porque hay que aumentar la masa social. La clave está en que haya un equilibrio, porque por un lado es lógico que al subir de categoría se incremente el precio del abono, pero también hay que aumentar, y no digo mantener, sino aumentar el número de socios hasta alcanzar los 12.000, que sería una buena cifra. Como máximo los abonos deberían subir un 20%, más de eso sería un error, porque el dinero que puedas recaudar de más lo vas a perder en masa social”.

No le preocupa que el Recreativo no tenga aún entrenador: “El director deportivo es quien tiene que trabajar bien ese asunto, hemos de confiar en Dani Alejo como hicimos el año pasado y se acertó, seguro que tendremos el mejor entrenador de la categoría. El mensaje es claro: confianza plena en el director deportivo”.

El máximo representante de las Peñas sí se mostró crítico con el rendimiento de los escalafones inferiores en esta campaña: “Ha sido el año más nefasto en la cantera del Recreativo de Huelva, maquillado un poco porque el Juvenil de División de Honor ha logrado la permanencia in extremis; pero el descenso del Atlético Onubense a Primera Andaluza es un fracaso, al igual que ha pasado con el Juvenil B y el cadete, que han perdido la categoría”.

“Esto debe hacernos reflexionar y para la nueva temporada hay que cambiar completamente la política respecto a la cantera, que ha sido equívoca. Evidentemente, hay que invertir dinero en la base, aunque sabemos de las limitaciones económicas del club debido a la deuda histórica; pero eso no exime que la temporada ha sido negra; no podemos tener un Atlético Onubense en Primera Andaluza, su lugar, como mínimo, es la División de Honor y aspirando a la Tercera RFEF”, añade.

También valoró José Antonio Cabrera el acuerdo entre el Decano y el Sporting Club de Huelva femenino. “Es una simbiosis en la que ambas partes salen ganando. Cuando se haga la inversión, el Recreativo podrá contar por fin con una Ciudad Deportiva digna, al igual que el Sporting contará con un campo digno en el que poder jugar un año más en la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Además, sí estoy a favor de que el Sporting juegue sus partidos en el Nuevo Colombino, se lo han ganado”.

Por último, cree que es necesario renovar la plantilla para contar con un proyecto de garantías para luchar por el ascenso: “Hacen falta al menos 6-7 jugadores que marquen diferencias en la Segunda RFEF, que nos den ese plus de calidad que nos permita estar arriba. ¿Si debe estar Víctor Barroso? Es un jugador de la casa, simboliza la cantera y se ha ganado el derecho a estar en el nuevo proyecto, pero es el director deportivo el que tiene que tomar la decisión sobre su continuidad y hay que respetarla. Lo importante es que la afición está deseando renovar un año más su abono, está ilusionada con la nueva temporada que debe llevar al Recreativo a la Primera RFEF, que es la categoría mínima en la que debemos estar”, concluye.