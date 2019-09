Borja García: "Tenemos margen de mejora"

El central del Recreativo de Huelva Borja García indica que “ninguno esperaba que a estas alturas y después de tres jornadas encajemos tantos goles, pero acabamos de empezar y en muchos casos sólo llevamos tres partidos jugando juntos. Creo que no tenemos techo y tenemos mucho margen de mejora”.

El santanderino considera que el problema defensivo “es de todo el equipo, desde arriba hasta abajo. Cuando arriba marcan goles la ayuda es desde atrás porque también hacemos mucho trabajo y cuando nos marcan también todos estamos implicados. Verdaderamente la gente de atrás, los laterales, centrales y mediocentros son los que más implicación pueden tener a nivel defensivo pero esto es un equipo y al final lo que queremos es crecer todos juntos porque el beneficio no va a ser el día de mañana si no nos marcan solo de la defensa, sino de todos, del equipo. Como he dicho, tenemos mucho margen de mejora para juntarnos, para crecer y para ir hacia arriba”.

Respecto a las críticas recibidas a la defensa tras perder en Villarrobledo, el central comenta que “esto es un equipo yo en mi caso no me siento señalado. Para lo bueno o para lo malo a veces te toca llevarte los palos por decirlo de alguna manera y en otras ocasiones les tocará a otros compañeros y tampoco deben sentirse señalados. Esto es un equipo. De puertas para fuera puede ser así pero de puertas para adentro nadie le echa la culpa a nadie porque esto lo vamos a sacar juntos. Estamos tranquilos, tenemos el apoyo del resto de los compañeros y sabemos que esto es una cosa de todos”.

Sobre el partido del próximo domingo ante el UCAM Murcia, que sólo lleva dos puntos, Borja García dice que evidentemente ellos vendrán con muchas ganas de lograr una victoria aquí, pero jugamos en casa y después de perder fuera tenemos que ser más fuertes que nadie y tenemos que salir más intensos, más concentrados y no nos pueden ganar absolutamente en nada, ni en intensidad ni en ganas de ganar ni en querer la pelota porque vamos a estar ante nuestra afición, que ha demostrado con todos los socios que son, que están ahí y nos van a apoyar”.

Al término del encuentro del pasado sábado Monteagudo se mostró muy dolido por la imagen ofrecida por su equipo en Villarrobledo y llegó a decir que con el nombre no se gana. El plantel asume ese toque de atención y el central cántabro asegura que “estamos todos en el mismo campo entrenando. No creo que dentro del vestuario haya absolutamente nadie que piense o crea que tiene un nombre más importante que otro. De lunes a sábado todos entrenamos a muerte y dando el máximo para que después el fin de semana el míster decida a quién tiene que poner. Al final estamos aquí para entrenar y la decisión del once es del míster y si ha dicho lo de los nombres es porque desde el principio él nos ha marcado unas pautas para que después juegue el que más se lo merezca”, agrega.

Borja García admite que "las semanas después de una derrota siempre son más duras; el ánimo y el ambiente son diferentes, es un ambiente más áspero pero cuando ganas también tienes que entrenar porque al fin de semana siguiente tienes otro partido. Cuando ganas evidentemente es otro ambiente pero creo que entrenar, ganes o pierdas, el equipo entrena al máximo todas las semanas”.