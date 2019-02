Borja Díaz regresa con fuerza tras cumplir su sanción

El centrocampista del Recreativo de Huelva Borja Díaz, una vez cumplido su encuentro de sanción, vuelve a tener opciones de ser convocado para el partido del domingo frente al CD El Ejido, al igual que ocurre con sus compañeros Diego Jiménez y Caye Quintana. “Los tres hemos estado fuera por la acumulación de tarjetas y volvemos con muchas ganas, como hasta ahora –explica el medio albiazul–. Tenemos un equipo que es muy competitivo y se lo vamos a poner difícil al míster porque obviamente lo que queremos es jugar, igual que los compañeros que jugaron la semana anterior. Es para lo que estamos, para entrenar fuerte, ponérselo difícil al míster y que él decida”, agrega.

El madrileño señala que “llevamos una buena dinámica y las cosas nos están saliendo bien y aunque caímos tres jugadores sancionados en un mismo partido –se refiere al choque del pasado día 17 frente al Ibiza– luego fuimos a un campo difícil como es el del Jumilla y sacamos tres puntos. Ahora estamos otra vez limpios, sin ninguna tarjeta y a tope”.

Borja Díaz está entrenando bastante en los planes del técnico recreativista, José María Salmerón. Esta temporada ha participado en 21 encuentros, siendo titular en 15 de ellos para acumular más de 1.280 minutos de juego. Sobre su polivalencia dice que “ha habido partidos en los que he jugado más caído a la banda, tanto la izquierda como la derecha, a lo mejor porque el míster ve que ahí puedo aportarle cosas, pero donde me gusta jugar más es en el centro del campo pero no tengo ningún problema en caer a las bandas, dar ese trabajo y ese apoyo incluso en la presión adelantada. Donde me ponga voy a trabajar duro y mientras que juegue voy a estar contento, sea en las bandas, de delantero o de mediocentro, tratando de aportar al equipo”.

El futbolista también habla sobre el cambio de sistema de Salmerón en las últimas jornadas, que está empleando una defensa de cinco jugadores con tres centrales y dos carrileros: “Las primeras veces que jugamos con ese sistema nos costó porque no lo habíamos hecho nunca pero ya en Talavera, en la segunda parte, jugamos así y nos salió bien. Creo que cada vez nos vamos acomodando más a ese sistema que realmente es con cinco atrás pero luego se va cambiando cuando estamos en ataque y puede verse de manera diferente. Al final más o menos es lo mismo porque si falta un jugador en la banda hacemos basculaciones en las que no tiene nada que ver el sistema, que se va cambiando mientras vamos jugando. Lo importante es sentirse cómodos en cualquier situación”, explica.

“Yo a veces empiezo en el centro del campo y en ocasiones tengo que ir a hacer la presión al lateral y cuando va por la otra banda basculo un poco más al centro del campo por si acaso sale el otro mediocentro. Es mucho trabajo y podemos ocupar varias posiciones”, agrega.

"No nos podemos despistar ni bajar los brazos", indica el centrocampista del Recre

El Ejido está situado en puestos de descenso, pero el centrocampista, con humildad, no cree que vaya a ser el del domingo un partido sencillo. Más bien todo lo contrario. “El Ejido se está jugando también muchísimo, así que imagínate cómo tienen que venir. Ellos se están jugando el descender, que es casi igual que estar en puestos de play off. Ellos seguro que van a venir a sacar los tres puntos, a darlo todo, y como nos relajemos la vamos a liar. Esta semana se entrena igual, incluso con más ambición porque queremos hacer buenos los tres puntos de Jumilla para mantenernos ahí arriba”, destaca.

La llegada de Manolo Ruiz, el tercer entrenador que ocupa el banquillo del cuadro ejidense esta temporada, ha dado un plus de motivación al plantel del conjunto celeste. Sobre el adversario de esta semana Borja Díaz admite que “todavía no hemos estudiado bien al rival, porque normalmente lo hacemos de jueves a sábado, así que aún no conocemos su sistema de juego, pero lo normal es que vengan con intensidad y agresividad, porque así es como jugamos nosotros y juegan todos los equipos de esta categoría. Si juegas sin intensidad o si no vas al 100% es muy difícil que ganes. Lo que hay que tener claro es que jugamos en casa y de aquí no se pueden ir puntos”, resalta.

El San Fernando, quinto clasificado, está igualado a puntos 48 puntos en la tabla clasificatoria con el Recre. Desde hace tiempo algunos aficionados esperan el tropiezo del conjunto isleño, que está dando muestras de su potencial. “Es verdad que tendemos mucho a pensar que se va a caer, pero el San Fernando tiene una buena plantilla y tienen claro cómo juegan al fútbol, como vimos en el partido en el que nos enfrentamos a ellos –indica–. Están ahí arriba por algo. En las diez o quince primeras jornadas pueden estar ahí por algo circunstancial pero ya llevamos más de la mitad de la Liga y siguen arriba. Ya vimos el otro día que contra el Murcia sacaron un buen resultado y creo que van a seguir ahí compitiendo y poniéndonoslo difícil a nosotros y a los equipos que están más arriba. No nos podemos despistar ni bajar los brazos porque sabemos que tenemos los mismos puntos y queremos seguir arriba nosotros, claro”.

A la pregunta de si cree que la lucha por meterse en las eliminatorias de ascenso va a estar entre cinco equipos para cuatro puestos responde que “no. Para nada. Quedan 36 puntos y ahora le sacamos al sexto ocho. Que es difícil, sí pero no podemos bajar los brazos ni despistarnos porque esos ocho puntos se te van en tres partidos. Las matemáticas al final están ahí y tanto Badajoz, como Ibiza o la Balompédica Linense perfectamente te pueden pillar, tanto a nosotros como a los que están más arriba, Melilla, UCAM... No nos podemos despistar. Debemos seguir en nuestra línea, que ahora está siendo muy buena con diez partidos sin perder”.

Y sobre alcanzar la primera plaza del Cartagena contesta que “ojalá, aunque es verdad que están un poco alejados y no pensamos en eso, sino en ganar el domingo. Nos centramos en seguir escalando puestos y en ganar esta semana y, si lo hacemos, mirar la clasificación para ver qué han hecho el resto. Ahora dependemos de nosotros y debemos trabajar con los pies en la tierra para mantenernos en la zona de play off”.