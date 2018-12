Borja Díaz: “Nadie piensa en irse, pero necesitamos una solución”

La situación extradeportiva persigue al Recreativo de Huelva, cuya realidad deportiva contrasta con las penurias económicas en las que se encuentra el club, pendiente de una solución que le permita aparcar sus dificultades y los retrasos en los pagos. La plantilla albiazul ya se encuentra liberada para poder negociar con cualquier otro club al superar los tres meses sin cobrar. Borja Díaz confesó que “hasta ahora no sabemos nada y no hay nadie pensando en eso, pero si sigue la situación así no sabemos quién puede buscarse la vida por ahí. Lo que es obvio es que a nadie le gustaría irse de aquí porque estamos muy a gusto, pero queremos soluciones y que todo salga adelante”.A nivel particular destacó que “ahora mismo no me planteo marcharme, pero con la previsión de que haya una solución. Estoy a gusto y toda la plantilla también. Estamos todos a una”. Los jugadores “queremos ver que se arregla, no que nos digan que es inminente una solución y una semana y media después no haya nada. Así es imposible creerse algo. Si te dicen inminente mirándote a los ojos y desde entonces ni una llamada que te digan ‘oye que se me va a retrasar un día o dos o tres’. Todo el mundo estaría igual que nosotros en cualquier trabajo”.El centrocampista Borja Díaz aseguró que no sabe “nada”. El madrileño ha recordado que “hace dos semanas pasada tuvimos una reunión con el alcalde que nos dijo que la solución era inminente y no sabemos nada”. Por ello, “estamos preocupados. Ha pasado más de una semana sin respuesta ni saber nada de nadie. Llevamos más de tres meses sin cobrar. Hay que sacar las cosas buenas como la piña que forma el equipo y que estamos todos a una junto a la afición. Contra el Sevilla nos ayudó a ganar el partido porque somos uno más cuando aprieta. Es lo positivo que podemos sacar de esta situación. En cuanto a los cobros y las soluciones estamos preocupados y jodidos”.

Queremos sacar lo positivo como es la piña del grupo y la afición, pero estamos jodidos y preocupados

Sobre posibles medidas de protesta como la salida al campo con unas camisetas con el lema ‘Solución ya’ del pasado domingo recalcó que “tenemos que pelear lo que es nuestro. Aquí venimos todos los días, damos lo mejor de todos nosotros cuando pisamos el campo y el problema hay que afrontarlo. ¿Qué solución hay? Nos dicen inminente y no nos dan solución. Queremos lo nuestro, nada que no hayamos trabajado, sólo estar en las mismas condiciones que el resto de los equipos”. Además, lamentó que “vienen fechas jodidas como las Navidades con tres meses sin cobrar a cuestas. Te vas a tu casa y es muy difícil”.A Borja Díaz le preocupa que termine por afectar sobre el césped. “Todos pensamos que no podemos dejar escapar una oportunidad como la de este año. No quiere decir que si cobras vas a ganar, pero te aleja de pensar de si me viene la hipoteca, el seguro del coche, echar gasolina al coche… Vamos al día. En mi caso voy al día y qué hago. ¿Le pido dinero a mis padres o a mi familia? Es una situación muy difícil, no es algo que nos estemos inventando. Si sigue la cosa así por mucho que te lo quieras quitar de la cabeza lo tienes ahí. Hasta ahora no ha afectado, pero puede llegar a hacerlo. Es muy complicado terminar el año entre los cuatro primeros sin previsión de cobros ni ninguna información”, señaló.