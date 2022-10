Bernardo: "Queremos hacer la mejor jugada en el minuto 20 y los partidos son muy largos"

Bernardo Cruz fue uno de los últimos fichajes del Recreativo de Huelva; al central cordobés le costó entrar en el equipo ya que no jugó ante el Yeclano, fue suplente en Lepe y tampoco jugó con el Betis Deportivo, pero luego se ha asentado y ha jugado completos los cuatro últimos encuentros.

“Después de la victoria ante El Ejido empezamos la semana con buenas sensaciones; el trabajo del grupo es bueno; entrenar no te garantiza competir bien, pero ayuda”, asegura. “Todos nosotros, con independencia de ser titular o estar en la grada, tenemos que concienciarnos que hay que afrontar cada jugada como si fuese la última del partido y darle importancia a todos los destalles, a un saque de banda, al balón parado… a cualquier acción”, añade.

Bernardo destaca que “en el día a día estamos tranquilos porque sabíamos que la victoria iba a llegar; somos conscientes de la exigencia, de dónde estamos, por eso tenemos que darlo todo en el campo, por lo que representamos. El gol en el 95 fue una liberación; mentalmente estábamos preparados de que iba a ser un partido muy largo y no podíamos cometer errores de bulto individuales para no lastrar los partidos; en las semanas con mucha carga emocional los partidos suelen ser pesados, largos y hay que felicitar a la afición porque cuando la necesitamos la sentimos cerca, pero para pedir primero tenemos que dar; ojalá les pudiéramos dar todo lo que se merecen, porque en el Nuevo Colombino los vamos a necesitar, cuando aprietan se nota que son uno o dos jugadores más”.

A los jugadores del Decano les cuesta arriesgar, hay miedo a fallar, falta valentía para hacer cosas. “Somos personas, puede pasar y se puede percibir por la carga emocional de la semana. Hay veces que no tienes que hacer una jugada de diez, al revés, creo que nos equivocamos, queremos hacer la mejor jugada del partido en el minuto 20 y los partidos son muy largos, y más en esta categoría, hay que conocerla y debemos competir los 90 minutos. El miedo a fallar no tenemos que tenerlo, y si lo tenemos hay que trabajarlo, pero tenemos que asumir que somos futbolistas profesionales, estamos en el Recreativo de Huelva y da igual la categoría. Ese miedo escénico que puede haber en algunos momentos hay que trabajarlo con la naturalidad de que somos unos privilegiados por dedicarnos a la profesión que cualquier niño soñaría, que es ser futbolista”.

A nivel personal el central reconoce que “me queda muchísimo por dar, sé el sitio donde estoy, la exigencia que hay. No nos podemos quedar con lo que hemos dado hasta ahora, todos tenemos que subir nuestro rendimiento y ponerlo al servicio del equipo. El que crea que está dando un nivel alto de rendimiento se está engañando. Todos en líneas generales tenemos que rendir y competir mejor”.

El Recreativo es el equipo de la zona alta que más goles encaja y además concede al rival más ocasiones de las deseables. “En cualquier categoría es clave mantener la portería a cero, marca diferencias; el otro día el gol llegó por una genialidad de El Ejido, es fútbol. Pero tampoco nos tenemos que obsesionar, hay que minimizar los errores no forzados nuestros, no romper los partidos, ya que tenemos la experiencia de los duelos con Betis y Cádiz, que no sean partidos de ida y vuelta porque ahí los filiales suelen llevarse ese factor determinante hacia ellos”, concluye Bernardo.