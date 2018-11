Bastaron dos zarpazos

El Recreativo completó uno de sus peores encuentros de la temporada, en lo que a continuidad de su juego ofensivo se refiere. El combinado de José María Salmerón estuvo muy nervioso, no tuvo paciencia para hilvanar su juego y el campo tampoco le ayudaba a tener una buena circulación. De inicio, Salmerón apostó por jugar con dos extremos naturales, Iago Díaz y Víctor Barroso, al tiempo que colocó a Lolo Plá como enganche y devolvió a Pina al lateral derecho, lo que provocó la salida del once de Iván González, que había jugado todo siempre que había estado disponible. El Recre saltó al terreno de juego con un claro 1-4-2-3-1 y trató de buscar los errores de un Atlético Malagueño que no se complicó en la salida de balón.

Defensa

A diferencia de lo ocurrido en otros encuentros, el Recre sufrió para controlar al filial malacitano, aunque es cierto que los visitantes no estuvieron demasiado acertados en las áreas. Marc Martínez realizó un par de intervenciones determinantes en la primera mitad. El equipo de Manolo Sanlúcar trató de ganar profunidad con sus laterales, especialmente con el lateral zurdo Ismael Casas, aún en edad juvenil, lo que provocó que hubiera bastanted jugadores por dentro y entre líneas, dificultando el trabajo de destrucción de los centrales y los dos mediocentros. El Decano quiso apretar alto en la salida de balón de su rival, pero el Atlético Malagueño optó por jugar directo en el inicio del juego para evitar situaciones comprometidas por pérdidas cerca de su área.

Ataque

El Recre no generó demasiado peligro porque no fue capaz de trenzar jugadas. Los albiazules perdían el cuero muy rápido después de cada recuperación. De hecho, en la primera mitad sólo fue capaz de sacar algunos centros laterales y de llegar con peligro en una acción que terminó con un disparo algo cruzado de Iago Díaz. En la segunda mitad sí que consiguió robar en campo contrario y buscar con rapidez la portería de Samu. Al Recre le bastó con cinco minutos de acierto para decantar el encuentro. El primer gol nace de un robo de Tropi, que conduce para atraer y que lee a la perfección la jugada para terminar habilitando a Víctor, que falla el mano a mano, pero que pudo respirar tras el gol de Caye, mientras que el segundo tanto es un libre directo que ejecuta Víctor Barroso, pero que procede de una acción en la que un defensor tapona un tiro de Iago Díaz con las manos después de que el Recre recuperara y cogiera desordenado al Atlético Malagueño.

Virtudes

La puntería, tan ausente en otras jornadas y que ayer permitió al Decano quedarse con los tres puntos.

Talón de aquiles

La falta de continuidad en el juego por culpa de los nervios, lo que hizo que el control del juego fuese del Atlético Malagueño.