Que no se rompa la Copa, por favor que no se rompa... La semana pasada a estas horas todo era drama, la víspera de un sepelio, no quedaba una alarma por encender. Sin embargo ahora, siete días y tres puntos más después, es imposible encontrar un recreativista que no haya echado cábalas para alcanzar la séptima plaza y poder disputar la Copa del Rey en la próxima temporada. Esa plaza ahora es posesión de la Balona, rival del Recre mañana, el cuadro gaditano acumula 37 puntos, cinco más de los que tiene hoy en día el combinado de Claudio Barragán, aunque la dificultad principal que encuentra el Decano es que hay otros cinco equipos entre los dos protagonistas del choque de mañana en el Municipal de La Línea.

Si se redirecciona el objetivo es, entre otras cosas, porque el Recreativo gustó el pasado fin de semana. No tiró fuego de artificios ni tuvo que tirar de oratoria para que le compraran nada. Fue práctico, serio, regular y, por momentos, infinitamente superior a su rival. En honor a la verdad hay que decir que el choque fue tan desigual como el de la primera vuelta, pero, esta vez, el marcador también. Con decir que el único lunar fue ver a Morcillo y Quique Rivero pelear por el balón para tirar un penalti queda todo dicho. Por cierto, ambos han aclarado el incidente a lo largo de la semana y el valenciano pidió perdón por su actitud, lo que le honra y deja el asunto en una mera anécdota.

Si el Recre quiere volver a gozar de la Copa del Rey en la próxima temporada tendrá que ir paso a paso, pero también es lógico que se mire el bosque y no solo el primer árbol. El Decano tiene por delante un calendario canalla, en el que, después del choque de mañana, tendrá que recibir al Marbella, viajar a Cartagena y luego volverá a hacer el petate para visitar al Recreativo Granada.

El duelo en tierras gaditanas se viste de importancia porque se puede poner el Recre a dos puntos si vence, pero también se le puede ir la Balona a diez si pierde, y en ambos casos habrá que añadir el goal average particular, ya que en el Nuevo Colombino el partido concluyó con empate a uno.

Es muy probable que Claudio Barragán repita la alineación que tumbó al Atlético Sanluqueño el pasado domingo, ya que el equipo rindió por completo, aunque sí que podría haber una variación, la entrada de José Carlos, que fue titular y de los más destacados en Don Benito, pero que el pasado fin de semana tuvo que conformarse con un puñado de minutos en el segundo tiempo por culpa de un proceso febril que le impidió ejercitarse con normalidad durante toda la semana.

No será un partido fácil porque la Balona afronta el duelo repleta de moral. El cuadro de Antonio Calderón recibe al Recre con lo puesto, ya que Bandaogo y Fabrizio Danese están sancionados. Calderón planea volver a la defensa de cuatro tras haber salido con tres centrales en Marbella, prescindiendo del lateral zurdo Tomás, que cuenta con serias posibilidades de retornar al once tras quedarse en la grada.

El cuadro campogibraltareño aún no ha perdido en casa con Antonio Calderón en el banquillo. Tres victorias y un empate ha cosechado el combinado gaditano en los cuatro encuentros con el expreparador del Cádiz o Huesca, entre otros, en la banqueta. El dato tiene un doble diagnóstico. Por un lado, asusta la regularidad como local de los albinegros, pero, por otro, está la ley de la probabilidad, la que indica que mientras más partidos esté sin perder la Balona más cerca está de hacerlo.

El Recre mira hacia arriba, pero no debe perder la perspectiva y también tiene que fijarse de reojo en la zona baja. La lección esta temporada está más que aprendida y siempre que el Decano ha sacado un poco la cabeza han terminado cortándosela. La principal misión de Claudio Barragán es convertir al Recre en un equipo más fiable y encontrar una regularidad similar a la del global del encuentro ante el Sanluqueño. Si el técnico lo consigue ya estará puesta la primera de las piedras del proyecto que viene, al tiempo que generará una calma necesaria para los corazones recreativistas.