“Tenemos que tener mucha más eficacia”

El técnico del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, ha atendido a los medios al término del encuentro que el Decano ha perdido ante la Balompédica Linense en La Línea de la Concepción. El preparador almeriense ha comparecido en la sala de prensa con cierta resignación y ha resumido el encuentro señalando que “al final todo se reduce a la acción del gol, a una ocasión”. “La Balona ha tenido un acercamiento y poco más porque luego nosotros hemos llevado la iniciativa casi todo el partido y hemos acumulado muchos más acercamientos que ellos”, continuó.

Sí que ha lamentado el preparador del Recreativo el hecho de haber encajado el gol en el primer minuto de la segunda mitad: “Ellos han estado más atentos en el comienzo de la segunda parte. No hemos salido como teníamos que haber salido. Sabíamos que ellos se iban a encerrar en su área e intentar sorprendernos con la velocidad de sus jugadores. No nos han sorprendido, salvo en la acción del gol, que ha sido una acción individual. Ellos tienen calidad para poder romper el partido, pero es cierto que no hemos salido bien”.

El míster del Decano ha lamentado volverse de vacío de tierras gaditanas, ya que “hemos merecido más. Ellos han hecho el gol, pero nosotros hemos acumulado muchos más acercamientos y hemos llevado la iniciativa en casi todo momento”. Salmerón se ha referido a una acción que se ha dado en el área de la Balona en la segunda mitad, en la que un jugador del combinado local tocó el balón con la mano, en lo que pareció un claro penalti a favor del Decano: “Llevamos 16 jornadas y no nos han pitado ni un penalti aún. Los jugadores me han dicho que ha sido”.

Volviendo al desarrollo del encuentro, el expreparador del Real Murcia ha comentado que “sabíamos que ellos no se querían descomponer, siempre meten muchos futbolistas por detrás del balón y buscan salir al contragolpe. Sus jugadores más rápidos son desequilibrantes y son capaces de hacer la acción que han hecho. Hemos visto como tener el control del partido y el balón en los noventa minutos no siempre te lleva a ganar el partido. Hay que tener más eficacia y no tener despistes”.

Por último, el técnico del Decano ha analizado la actuación de los jugadores del combinado recreativista en el primer minuto de partido. Y es que los futbolistas del Recreativo se quedaron inmóviles en los primeros segundos del choque como señal de protesta por los reiterados impagos que sufren desde el arranque de la temporada: “Los jugadores han querido reivindicar una situación que llevamos de largo y estamos de acuerdo en todo lo que haga la plantilla porque es una situación muy complicada para todos nosotros”.