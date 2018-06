El Ayuntamiento intensifica la búsqueda de soluciones

El Ayuntamiento de Huelva está intensificando su esfuerzo en la búsqueda de soluciones para resolver los escollos pendientes que permitan que Zephir Homes, la sociedad encabezada por Francisco Mendoza que ha resultado adjudicataria para adquirir el 90% de las acciones del Recreativo de Huelva de titularidad municipal, firme ante notario las escrituras de compraventa.

Desde hace unos días las reuniones, conversaciones y llamadas telefónicas entre las partes se suceden. Hay premura en el tiempo, dado que antes de que acabe este mes el club debe afrontar una serie de pagos ineludibles para poder competir la próxima temporada en Segunda División B.

Gabriel Cruz, María Villadeamigo y José Fernández están volcados en este asunto

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, junto con la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Villadeamigo, y José Fernández, concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos, están volcados en solventar los problemas que están dificultando el desembarco de un nuevo dueño al Recreativo.

Tal y como adelantó Huelva Información, Zephir ha solicitado al Consistorio que se resuelvan una serie de asuntos que han hecho volar por los aires las previsiones iniciales sobre la inyección económica que tenía que realizar el comprador para adquirir el club que no estaban incluidos en el pliego de condiciones para la compraventa y que hacen peligrar la operación.

Entre ellos están una garantía de Eurosamop sobre la rescisión del contrato de gestión que tiene firmado con el Recre por nueve años más, el aplazamiento de un embargo que tiene la entidad albiazul de 840.000 euros con la Seguridad Social, el abono de una deuda de 603.000 euros pendiente con la Federación Andaluza de Fútbol y garantías en el cobro del patrocinio del Ayuntamiento de Huelva por valor de 500.000 euros anuales al que se comprometió el Consistorio. "Si no se arreglan todos esos asuntos no podremos firmar las escrituras", aseguran fuentes de la mercantil. "Nos indican desde el Ayuntamiento que se está trabajando en todo pero si este jueves [mañana] no están solucionadas materialmente sería muy complicado realizar la operación, dado que existe un plazo de tiempo de dos o tres días para poder hacer las transferencias", comentan.

El Ayuntamiento confía en que todos los escollos se solventen. Sobre el aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social, el lunes una representación del consejo de administración del club estuvo presentando la documentación requerida por la administración para lograr un acuerdo para el pago fraccionado de esa deuda que ha causado el embargo, otra de las consecuencias de los numerosos incumplimientos durante la etapa de Pablo Comas al frente del Recreativo.

También se espera alcanzar un acuerdo con Eurosamop para la rescisión del contrato de gestión. De hecho ya se le ha enviado a la empresa liderada por Juanma López una propuesta mediante la cual esta sociedad recuperaría el dinero que ha invertido en el club en un plazo razonable de tiempo, condición que aseguró la semana pasada en un comunicado de prensa que sería suficiente para su salida.

Paralelamente el Ayuntamiento trabaja para solventar la deuda contraída con la Federación Andaluza de Fútbol.

El plazo para rubricar la compraventa expira el próximo martes 26 de junio, ya que los ocho días de plazo desde que el Pleno municipal aprobó la adjudicación al grupo encabezado por Mendoza empezaron a contar el pasado lunes, cuando el adjudicatario recibió la notificación oficial. El gran problema es que mientras se resuelve todo el tema burocrático la parcela deportiva sigue sin poder dar pasos en firme. El reloj sigue corriendo en contra de los intereses recreativistas.