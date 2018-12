El Ayuntamiento defiende que el plan de rescate es la única forma de evitar la desaparición inmediata del Recre

El plan de rescate del Ayuntamiento de Huelva para evitar la desaparición del Recre desvelado por Huelva Información ha centrado hoy la agenda de todos los grupos políticos representados en la corporación municipal. El equipo de Gobierno ha defendido que es la única vía existente para evitar la desaparición inmediata del club así como la crítica situación en la que encontró el Decano, mientras la oposición se debate entre la sorpresa y la reclamación de información de grupos como Ciudadanos, Mesa de la Ría o los no adscritos y una postura más beligerante hacia el plan de salvación como Participa Huelva o Izquierda Unida mientras el PP ha censura la actuación del PSOE sin cuestionar abiertamente el plan en sí mismo.

El portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez, ha respondido a los más críticos, especialmente al grupo Popular por su labor pasada, que “cada uno que se indigne con lo que quiera, nosotros nos indignamos con la situación en la que nos encontramos al Recreativo. Lo que es indignante es que tuvimos que expropiar al club, darle casi 8 millones de euros y ahora otros 3,8 más por la gestión de anteriores administraciones que eran propietarias del Recreativo”. Gómez ha defendido que con el plan de rescate “lo único que vamos a hacer es lo que ha defendido el alcalde siempre que es no dejar caer al Recreativo nunca. Es una seña de identidad, un BIC que hemos expropiado precisamente para evitar su desaparición”. Para las formaciones que exigen más información ha asegurado que “existe un informe del que se dará traslado a los grupos políticos en el que se explica que la situación del Recre necesita de una inyección económica que se cifra que alrededor de 3,8 millones de euros para evitar que el club entre en causa de desaparición”. En el pleno del día 27 los grupos de la oposición “tienen que retratarse y decidir si están a favor de que siga existiendo el Recreativo o no exista. Ya nos gustaría no tener que manejar esta situación, pero nos la hemos encontrado, es nuestra responsabilidad y todo lo demás son posicionamientos hipócritas”.

Manuel Gómez ha explicado que la modificación presupuestaria prevista no supondrá ningún tipo de recorte para servicios ni proyectos de la ciudad porque “estamos hablando de partidas no ejecutadas del capítulo 1 que si no se gastan se perderían y es posible salvar al Recre sin tocar los servicios municipales ni ningún tipo de minoración sobre los servicios públicos”.

Los dos concejales no adscritos, Enrique Figueroa y Ruperto Gallardo, se han mostrado sorprendidos y han solicitado más información antes de posicionarse. Figueroa ha reconocido que “lo he leído en Huelva Información en el camino de mi casa al Ayuntamiento en el móvil. La tengo que analizar tranquilamente. Hay que estudiar todos los datos una vez se convoque el Pleno y sobre eso tomar una decisión, pero por la información que da el periódico parece claro que evitar la desaparición del Recreativo pasa por unos cauces. Me gusta mucho estudiar los números antes de tomar una decisión de cara a ese pleno”. En una línea parecida se ha mostrado Gallardo, quien ha destacado que “hasta hoy que lo he leído en el periódico no había más que rumores y especulaciones. Por una parte me parece bien que por fin tengamos algo concreto a lo que acogernos y habrá que estudiarlo porque parece que toda la información que aporta Huelva Información está sustentado por un plan de viabilidad que estudiaremos y si esto es una primera piedra para que el Recreativo salga del problema para poder venderlo porque con la deuda actual es imposible hacerlo. Tenemos que estudiarlo con prudencia. Ya se puso una cantidad importante y si la fórmula para no perderla es hacer una nueva aportación tendremos que estudiarla”.

Mesa de la Ría también ha pedido tiempo e información antes de tomar una posición definida sobre el plan de rescate. Su concejal, Rafael Gavilán, espera “a que llegue la convocatoria y al informe del interventor que de pronunciarse entendemos que lo hará negativamente, los argumentos y cuáles son las alternativas”. Desde Mesa de la Ría “hemos defendido desde que se llevó a cabo la expropiación que se ponga a la venta cuanto antes. Hemos planteado que sea a través de un procedimiento negociado y siempre será la línea que vamos a defender desde Mesa de la Ría. Hay que vender y tratar de que el Recre no le cueste más dinero a la ciudad”. En este sentido, ha insistido en que “el Recreativo tiene que salir a la venta”. No obstante, “es la vía que tenemos que explorar como prioridad y si se frustra ya veríamos que otras alternativas hay, pero primero hay que explorar la venta”.

Ciudadanos también ha defendido que “estuvimos a favor de la expropiación con la condición de que estas acciones serían puestas a la venta y no siguiesen en manos del Ayuntamiento además de recuperar el dinero puesto por el Ayuntamiento”. Tras explicar la moción hoy debatida en el Pleno sobre esta cuestión, critica que “hoy nos hemos sorprendido en la prensa que tendremos un pleno extraordinario para sacar 3,8 millones de euros para salvar al Recreativo dice el titular. A nosotros nos parece una falta de respeto a la oposición enterarnos por los medios de comunicación”. No obstante, María Martín ha pedido esperar “a esperar a ver ese informe primero y que hoy salga adelante nuestra moción para la venta del Recreativo porque desde julio que fue el último intento fallido no se ha vuelto a hacer. Creemos que es importante que se ponga a la venta”.

La portavoz Popular en el consistorio, Pilar Miranda, ha acusado al equipo de Gobierno de “falta de transparencia”. Defendemos que el Ayuntamiento tenga paredes de cristal y no muros opacos. Hoy nos enteramos que puede que el día 27 haya un pleno extraordinario sobre el Recre. Es muy fuerte y lamentable porque es una vulneración de los derechos de los concejales porque no hay derecho a que pasen estas cosas en un tema tan importante como es el Recre”. Ha exigido más información porque “estamos sin papeles, sin documentación en procedimientos jurídicos muy complicados y no es lógico que pase. Ahora entendemos por qué ayer el señor Fernández llamó a un concejal Popular para decirle que sería conveniente reunirse y explicarle una posible hoja de ruta. Le dijimos que hiciera las cosas bien, con papeles, informes y documentos en un tema delicado. La oposición representa a Huelva. Nunca ha habido una práctica de este tipo en el Ayuntamiento”.

Sin cuestionar el plan de rescate en sí mismo, ha denunciado que “nos da pena enterarnos que son 3,8 millones de euros que se han quedado sin gastar con las necesidades que tiene Huelva, asociaciones y vecinos con problemas, sin vivienda, sin trabajo, con las calles sucias y hay 3,8 millones ahí sin gastar. A nuestro Decano le está pasando lo que está pasando por culpa de la falta de gestión y hoja de ruta por culpa de la falta de un plan por parte del equipo de Gobierno”.

Mucho más duros con el plan se han mostrado Participa Huelva e Izquierda Unida. El concejal de Participa Huelva, Jesús Amador, ha censurado que “como es natural nos enteramos por la prensa y después tenemos que hacer el análisis. Nos parece una falta de respeto a la democracia la forma de actuar de este Ayuntamiento con el tema Recre con ocultar información y chantajear diciendo que eso es Huelva. En este caso ese dinero no iría para la salvación de un BIC ni ninguna otra excusa que se han inventado hasta ahora sino para salvar la carrera política del alcalde que está acabada. Si el alcalde quiere poner otros 3,8 millones que a todas luces es ilegal y tendríamos que confirmar entenderíamos que sea él quien lo pague con su patrimonio personal”.

La portavoz de Izquierda Unida, Mónica Rossi, ha calificado como “de una poca vergüenza horrorosa lo del alcalde de Huelva con este tema”. Ha denunciado que “es colocarme la medalla a cualquier precio porque es una utilización política tremenda y además de malas maneras porque no es normal que la prensa tenga esos informes y a la oposición no nos haya llegado. Todavía no conocemos ni la propuesta del pleno ni el informe que ya ha publicado Huelva Información”. Ha asegurado que “es una más de muchas de esa necesidad que tiene Gabriel Cruz de salirse con la suya con este tema del Recre para querer mantenerse en el sillón como sea utilizando esa seña de identidad de todos que es el Recre y no del PSOE. Ya está bien de utilizar al Recreativo y de dinero público porque habrá que utilizar otros caminos y soluciones. Seguimos sin saber muchas cosas, con oscurantismo y falta de transparencia. La falta de respeto, la opacidad y los valores democráticos se van por el desagüe en este Ayuntamiento”.