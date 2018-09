Artillería pesada Quiles

Cuanta más larga es la espera, más disfrutada es la recompensa. Alberto Quiles ha visionado una y otra vez su actuación en la recta final del choque entre el Córdoba B y el Mérida de la pasada temporada, cuya consecuencia fue enfrentarse a una sanción de cuatro encuentros que le ha mantenido inédito en lo que va de campaña. "Me arrepentí un montón. Cuando me vi en la grada pensé que para qué había hecho nada. Eso ya no me pasa más, fue una tontería, el partido estaba caliente, creo que el árbitro se equivocó, pero hay que respetarle", reflexionó el atacante en voz alta en su comparecencia ante los medios de ayer. El onubense respira ahora con alivio: "Ya por fin han pasado los cuatro partidos y estoy disponible y ya el míster decidirá".

Lo cierto es que a Quiles se le han unido varios factores que van a hacer que el ariete espere la llegada del encuentro con especial emoción: "Es una casualidad, que mi debut en el Nuevo Colombino pueda ser contra el UCAM, pero el rival me da igual. También es cierto que si miramos todo parece que se han alineado los planetas por si debuto... El UCAM, el homenaje a Antonio Núñez... Pero lo importante es que ganemos".

"Mi madre me ha pedido entradas porque toda mi familia quiere venir", señala

Al ex del Córdoba le ha tocado seguir al equipo en la grada durante la competición, pero sus sensaciones son bastantes positivas y el balance que realiza con respecto al inicio liguero también es bueno: "Veo al equipo muy bien, somos muchos jugadores nuevos y aún nos tenemos que conocer, pero el equipo ha estado sólido. A ver si seguimos con otros tres puntos".

Sin tener un problema demasiado preocupante, el Recreativo sólo ha marcado cuatro goles en cuatro encuentros, una media que con el concurso de Quiles podría mejorar: "Como todo delantero vivo del gol, si no se meten goles se pueden hacer otras cosas, pero el gol es lo más importante. El míster me dirá cuando me ponga que es lo que quiere de mí. Nos está costando hacer gol, pero eso es cuestión de rachas. Lo importante es que sigamos sólidos atrás porque los goles van a llegar".

Quiles se ve compatible con todos los jugadores de la plantilla y considera que puede rendir a buen nivel en varias posiciones: "Puedo jugar de mediapunta o arriba, me puedo compaginar con cualquier compañero. Aquí nadie viene con el puesto ganado, eso hay que ganárselo en los entrenamientos".

El onubense, con pasado en el UCAM, no encuentra una similitud entre el equipo del que formó parte y el actual, ya que "han cambiado mucho, de cuando estuve allí solo hay tres o cuatro jugadores. Sí que me han hablado de Munitis, que le gusta mucho tener el balón y le da buen trato".

Tal es la expectación en casa del futbolista albiazul, que desveló que "mi madre me ha pedido entradas porque toda mi familia quiere venir". Cuestionado por los daños colaterales de la confianza deposita en él, explicó que "presión no siento. Es un partido de fútbol. Y miedo no tengo, es más me motiva".

Tampoco quiere el onubense hablar del futuro del Decano, aunque su deseo es que "estemos arriba, pero hay equipos muy buenos. No sería un fracaso no estar arriba, pero eso lo va a decidir la propia competición". Quiles entiende que un triunfo este domingo significaría un "salto de moral increíble para el grupo porque sería sumar otros tres puntos, estar arriba después de haber jugado con estos tres equipos y seguir sin perder todavía". Salmerón tiene la última palabra, pero parece que el Recreativo tiene en la motivación de Quiles un nuevo arma para el domingo.