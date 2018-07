Arranca el nuevo proyecto

La maquinaria albiazul se pone en marcha. Con más de un mes de retraso por el frustrado proceso de venta, pero la planificación deportiva recreativista ya avanza. Y no lo hace de cero, sino desde el trabajo ya realizado por la dirección deportiva con anterioridad a la parálisis que la posible salida de Eurosamop provocó en los trabajos hechos.

El Recre anunció ayer su plantel de inicio. Fue un anuncio que contempló algunas sorpresas. Cuenta el Decano con seis jugadores con contrato en vigor, aunque uno de ellos no había trascendido hasta ayer. El resto eran conocidos. Nacho Monsalve seguirá una campaña al confirmar el club que la cesión desde el Rayo Vallecano era por dos campeonatos. El defensor, que cuando tuvo continuidad fue un hombre importante, cumplirá así su segundo año en Huelva. A su lado comenzarán la pretemporada Natalio, Jonathan Vila, David Segura, Víctor Barroso y Traoré. Quien no lo hará al rescindir su contrato es Julio. El central no seguirá en Huelva pese a que tenía firmado otro año más. Al dejar de ser sub23 y pasar a ocupar una plaza con ficha sénior su situación se volvía complicada.

No quiere decir que todos ellos vayan a empezar el campeonato. Tanto David Segura como Víctor Barroso deberán convencer en la pretemporada al técnico que tomará las riendas albiazules dentro de unos días. El Recre sabe que no puede tener a dos sub23 sin presencia en el equipo porque sería contraproducente tanto para ellos como para el propio club. Si no van a tener minutos se les buscará una cesión para que crezcan. La intención onubense es que los sub23 que tenga en plantilla sean futbolistas con una contribución importante al grupo. La campaña pasada por ejemplo lo fueron Traoré, Lazo o Gorka Santamaría.

Las renovaciones ya previstas de Marc Martínez y Diego Jiménez fueron las primeras confirmaciones oficiciales de cara a la próxima campaña. El meta tenía una opción por contrato para seguir un año más, pero también existía la posibilidad de salir antes del 30 de junio y no ejecutarla si así lo decidía. Tenía la última palabra. Durante todo el mes de junio existió esa posibilidad, pero la continuidad de Eurosamop despejó las dudas del cancerbero. Cumplirá un año más. También lo hará Diego Jiménez, aunque su caso albergaba menos dudas. Ya firmó su renovación antes de marcharse de vacaciones.

El técnico tendrá que decidir también sobre el futuro de Antonio Núñez. Con el capitán albiazul hay un compromiso verbal para que siga un año más. Así lo pactó antes de marcharse de vacaciones. El Recre no contempla la renovación de ningún jugador más de su plantilla.