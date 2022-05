Arjona: "Seguiré trabajando para continuar muchos años en el Recreativo porque es mi deseo"

Adriá Arjona, en declaraciones al canal Youtube del Recreativo de Huelva, asegura que los jugadores Decano tardan en ser conscientes de lo que representa vestir la camiseta del club más antiguo de España. “Uno no es consciente de ello, tendrán que pasar unos años; ves aquí a leyendas, a camisetas que han estado en Primera División, ves todo lo que envuelve al Recreativo y piensas todos los días en dejarte el alma, pero no eres consciente hasta que te paras a mirar todo lo que puedes conseguir. A mi algún día me gustaría estar en una foto de estas con algún trofeo importante y ojalá se pueda conseguir”, comenta el centrocampista albiazul.

Su renovación por una temporada más “es una gran noticia, la primera era ascender y la segunda seguir aquí, en el club que me ha acogido perfecto y ojalá siga muchos años más”. “Continuar era uno de los objetivos; en el campo, en cada entrenamiento es donde hay que demostrar cada día que te mereces estar en el Recreativo de Huelva porque es una responsabilidad muy grande, y seguiré trabajando para que pueda continuar muchos años aquí porque es mi deseo y espero que se cumpla”.

Arjona sabe que la presión volverá a ser la misma y que la exigencia es máxima. “Estoy en un club que cada año va a exigir estar en lo más alto esté en la categoría que esté; el año que viene será muy difícil como ha sido este, pero hay que intentar ir por el objetivo de ascender y si no, estar cerca de las posiciones de ascenso para que sea un año que esté a nivel del Recre”.

Por último, da las gracias a la afición “por todo el apoyo que he recibido en mi primer año; he venido de lejos de aquí y se me ha apoyado como si fuera de casa; tanto mi mujer como yo hemos recibido mucho apoyo en el Colombino, por la calle… espero que siga respondiendo en el campo que al final es lo más importante, y crecer juntos y ojalá pueda volver al fútbol profesional y que nos sigamos viendo con alegrías como ha sido este año”.