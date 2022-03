Arjona y su continuidad: "Estoy feliz aquí, y si estás feliz no hace falta mirar para otro lado"

Adriá Arjona está siendo fundamental en la gran temporada del Recreativo; el centrocampista destaca el trabajo de equipo por encima de su aportación individual y asegura que está feliz en Huelva, por lo que no debe haber problemas para que siga en el equipo la próxima temporada.

La plantilla ha vuelto hoy al trabajo tras dos días de descanso “y ya estamos pensando en el Puente Genil y en conseguir los tres puntos; el equipo ha venido con la cabeza fría y hemos entrenado todos, no hay problemas”.

Cuando el ascenso está tan cerca, todos los jugadores quieren estar en estos partidos que vienen: “Todos queremos estar en el once, ha pasado desde el primer día y nos va a venir bien para seguir compitiendo; eso sube el nivel”.

En la cabeza de los futbolistas todavía no se hacen cuentas: “No hemos hablado nada más que del Puente Genil, va a ser un partido difícil, en césped artificial; no pensamos en récords de puntuación ni en cosas así, sólo en ganar y estar más cerca del objetivo; luego ya veremos”, asegura.

“Es uno de los pocos años en los que he visto a una plantilla tan obcecada con un objetivo, que es el siguiente partido, no hay otra. Decimos que cada partido es difícil de ganar, así desde el primer día y esa es la clave. No nos cansamos de ganar; además aunque tengamos mucha distancia (con el segundo clasificado) una mala dinámica puede aparecer cuando menos te lo esperas, y queremos conseguir el objetivo lo antes posible”, añade Adriá Arjona.

El Decano está compitiendo muy bien en todo tipo de superficies: “Sí, pero los cambios se notan; por ejemplo, la recuperación es más lenta tras jugar en césped artificial; a la hora de los controles de balón… pero este equipo ha demostrado que sabe competir en todos los campos”.

Ante el Sevilla C el Recreativo cuajó un gran encuentro (3-1): “La clave estuvo en el primer tiempo, en el ritmo que le dimos al balón; en otros partidos quizás el juego fuese más vistoso pero no materializábamos las ocasiones, y ante el Sevilla C sí, aunque tras el descanso no estuvimos tan acertados; ya nos apetecía un partido ‘tranquilo’ y sirvió para dar un paso adelante”.

El Utrera, principal rival, tiene el sábado una complicada visita al feudo del Gerena. “Sí, eso es una razón más para centrarnos en el Puente Genil; también el Ciudad de Lucena tiene un partido difícil con el Xerez; será un fin de semana intenso sabiendo los resultados del día anterior, y eso es un aliciente más”.

Además de ‘mandar’ en el centro del campo, el tarraconense tiene olfato de gol y es el pichichi albiazul con 9 tantos: “No he tenido otra temporada en la que haya visto puerta con tanta facilidad como en este, pero estoy más contento por cómo está siendo el juego del equipo; todos estamos mejorando mucho; me ha tocado jugar bastante y gracias a eso mejoro; los goles son algo anecdótico, en mi posición no es algo que me obligue, yo busco mejorar día a día como centrocampista. La clave está en la confianza en mi mismo y la madurez. El año pasado en el Huesca jugué 12 encuentros y marqué 4 goles”, recuerda.

Por contrato, Adriá Arjona renovará con el Recre en caso de ascenso: “Tanto mi mujer como yo estamos muy contentos en Huelva y será fácil (su continuidad, a pesar de que puedan llegar ofertas); la afición me está ayudando, el club se porta bien conmigo y estoy en el sitio idóneo para seguir creciendo. Lo primero es el ascenso, no estoy preocupado por el año que viene. Estoy feliz aquí y si estás feliz no hace falta mirar a otro lado, no hace falta cambiar las cosas, no creo que haya problemas” para seguir, concluye Arjona.