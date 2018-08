Apuesta seria para activar la ilusión

Ese cosquilleo que recorre el cuerpo anticipa lo que está por venir. Comienza la liga. El Nuevo Colombino acogerá mañana el estreno de un Recre al que la experiencia invita a tomar con cautela, pero que no puede evitar que el aficionado vuelva a ilusionarse. Vuelve la competición. Lo hace con un Recre que en su cuarta temporada en Segunda B cambia de estilo y de modelo. El proyecto lleva el sello de Óscar Carazo, que se estrena de cero con la planificación de una plantilla que ha reconstruido casi por completo. De las apuestas arriesgadas por entrenadores sin experiencia o los recursos de emergencia de última hora a la confianza en un técnico consagrado, con caché y experiencia suficiente como para comandar una nave inmensa para la categoría y lastrada por múltiples problemas de los que no entiende el césped. José María Salmerón es la gran apuesta albiazul, su mayor garantía.

La renovación de la plantilla albiazul ha sido absoluta. Sólo quedan Marc Martínez y Diego Jiménez tras renovar. De los jugadores con contrato sólo siguen los sub 23 Víctor Barroso y David Segura. Del resto no queda ni rastro. Incluso se ha quedado en el camino una figura como Antonio Núñez, que se retira tras no renovar y cede el brazalete a Diego Jiménez y Marc Martínez. La cuota onubense viene de fuera. Caye Quintana y Alberto Quiles formarán juntos en la delantera. Vuelven a casa convertidos en atacantes contrastados para la Segunda B.

Sin las malas experiencias recientes, los mensajes serían mucho más optimistas. La casa se ha construido con buenos materiales y con mucho sentido. Este Recre tiene una dirección de garantías, pero además ha sido capaz de firmar una nómina de futbolistas consagrados casi todos en Segunda B. Apenas hay debutantes y ningún melón por catar. Caballé, Fernando Llorente, Pina, Borja Díaz, Carlos Martínez, Israel Puerto, Tropi, Iago Díaz o Lolo Plá son futbolistas con suficiente recorrido como para sobrellevar la presión que implica este club y responder. Saben además perfectamente el escenario al que se enfrentan. Muchos de ellos superan los 100 partidos en Segunda B.

Hay, por lo tanto, un buen entrenador y una plantilla bien formada, coherente y equilibrada. Los agobios y las penurias deben quedar atrás si rinden como cabe esperar. Lo sabe el aficionado, que ha vuelto a responder de forma masiva en la campaña de abonados. Y es que, por mucho que la experiencia imponga la cautela, nada más humano que el sentimiento y ese cosquilleo que anuncia la liga.