Apoyo total de los principales colectivos albiazules al plan de rescate del Recre

El Recre se enfrenta a una semana decisiva para su futuro. La supervivencia del Decano no se jugará sobre el verde, donde en los últimos tiempos aprendió a superar todo tipo de obstáculos, ni en la calle, donde su afición ya lo mantuvo en pie en los momentos más críticos del pasado reciente. Será en un escenario diferente y a una hora muy futbolística. Su destino se decidirá en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva el próximo jueves a las 17:00. Sobre la mesa, un plan de rescate de 3,8 millones de euros con resultado incierto por el equilibrio de fuerzas del arco municipal, aunque el apoyo externo es mayoritario.Los dos principales colectivos de aficionados albiazules, Federación de Peñas y Trust del Recreativo, la Asociación de Veteranos y un símbolo recreativista como Jesús Vázquez, futbolista con más partidos en las historia de la entidad, coinciden en la necesidad de sacar adelante un plan sin el cual “el Recre morirá en cuestión de semanas”, como alerta, José Antonio Cabrera, dirigente de las peñas. Todos ellos reclaman “anteponer el bien común de la ciudad”. El Frente Onuba se suma a esta postura. Ismael Moreno Romero asegura en nombre del grupo ultra albiazul que “el plan del Ayuntamiento lo vemos lógico y correcto”. Entienden algunas críticas porque “los tiempos en la burocracia suelen ser así y las formas pueden no gustar a todos, pero se entiende que un consistorio en constantes negociaciones no haga público el 100% de movimientos”.La Federación de Peñas considera que “no hay otra salida”. El pleno del próximo día 27 “será a vida o muerte”. Su presidente entiende que “se podrá criticar si se han podido hacer mejor las cosas antes, pero llegados a este punto y en la última semana de diciembre de 2018 no queda otro camino que aprobar el plan de rescate o asumir la desaparición del Recre, porque ese sería el final si se rechaza”. La opinión en ese punto es unánime. El Trust considera que “es la única alternativa que tenemos en estos momentos para evitar la liquidación casi inmediata del club”. Añade que el rescate “debe ir acompañado de un plan de viabilidad claro y conocido, que no nos quedemos en la aportación del dinero sino que se pongan las bases de un proyecto que sea compartido por todos los miembros de la corporación y actores del recreativismo a través de los mecanismos del cambio estatutario y se ponga a los mandos a personas técnicamente cualificadas para ello”.

J. A. Cabrera (Peñas): "No queda otra alternativa que sacar adelante el plan de rescate o asumir la desaparición"

La Delegación Onubense de la Federación Andaluza de Fútbol no tiene dudas. José Antonio Fernández es claro en este sentido. A corto plazo “me parece que no tenemos otra posibilidad. Con el 31 de diciembre tan cerca no hay margen para otra posibilidad y no aprobar el rescate sería condenar al club porque se suspenderían los derechos, se marcharían los jugadores y la situación sería insostenible, además de dejar a esos empleados sin una solución”.

J. A. Fernández (Federación): "No hacerlo supondría condenar al Recreativo porque la situación sería insostenible"

Jesús Vázquez defiende que “se debía haber hecho incluso antes, al día siguiente de la campaña de salvación, pero también comprendo que el Ayuntamiento tenía la obligación de explorar otras vías, de agotar el camino de la venta y, al quedar claro que a día de hoy es imposible, tenemos que asumir todos la responsabilidad que nos corresponde con el futuro de un club que es mucho más para la sociedad onubense”. Considera el pleno “a vida o muerte” porque “por mucho que alguno haga mucho ruido en las redes sociales no hay ninguna alternativa al plan del Ayuntamiento. Llevamos dos años buscando otras vías sin que aparezca nadie con la solvencia necesaria”.

Narciso Rojas (Trust): "Es la única posibilidad que tenemos de evitar la liquidación casi inmediata del club"

La Asociación de Veteranos comparte el criterio. Isabelo Ramírez califica como “una noticia muy positiva” el plan de rescate municipal para recordar que “cuando el Ayuntamiento expropió el club lo hizo con todas las consecuencias, asumiendo la responsabilidad de su salvación por todo lo que representa para Huelva”. El tharsileño considera que “después de intentar venderlo varias veces y ver que no aparece ningún comprador creo que no hay más camino que tirar hacia adelante, tomar las riendas y devolver la normalidad al equipo”. Vázquez defiende que el respaldo al plan “debe estar por encima de intereses particulares porque quien gana no es un club al uso, sino un BIC, una parte importante de nuestra historia y de nuestra sociedad que tenemos la obligación de proteger”.

Jesús Vázquez: "Por mucho que alguno haga ruido en las redes sociales, no existe otra opción que el plan de rescate municipal"

Ninguno es ajeno a la aritmética del pleno. El equipo de Gobierno necesita del respaldo de otras fuerzas o al menos de la abstención de tres concejales de la oposición que den vía libre al plan de rescate. Cabrera respeta “todas las opiniones”, pero recalca que el día 27 “será el momento de retratarnos todos y la afición tomará buena nota de lo que suceda ese día”. Espera que “todos los partidos estén al altura de lo que nos jugamos, que entiendan que no hay más colores que el azul y blanco”. Jesús Vázquez asegura que “no entendería el rechazo de la oposición” porque “ante algo tan importante tenemos que mirar todos por el bien de la ciudad, de la sociedad onubense, muchos antes que en los cálculos políticos particulares”. Recuerda a los críticos con el rescate de 3,8 millones de euros que “el Recre ha generado, genera y generará mucho más a la ciudad”. El bien común es el principal argumento de Isabelo Ramírez. El que fuera capitán albiazul en su primer ascenso a la máxima categoría sostiene que “están en su derecho de no compartir la idea, pero hay que mirar por el interés general de todos y reconocer que el Recre le da mucho a Huelva”. El presidente de los veteranos reflexiona además que “ya tengo una edad y no sé cuánto más me quedará, pero tengo claro que las próximas generaciones no nos lo perdonarán si dejásemos morir a un símbolo de todos los onubenses con 129 años de historia”.

Isabelo Ramírez (Veteranos): "No hay otro camino después de intentar venderlo varias veces sin que aparezca nadie serio"

Narciso Rojas sostiene que el día 27 “será el momento de la valentía cívica”. El presidente del Trust entiende que “puede ser una decisión difícil”, si bien “el único voto debe ser el sí con un plan de detrás para un construir un Recre estable y fuerte”.El delegado en Huelva de la Federación Andaluza entiende que “después de dar casi diez millones de euros hace unos meses para resolver el tema de Hacienda y haber aprobado una moción para la venta en cuanto sea posible hace unos días, no tendría sentido negarse ahora porque sería condenar al club y dejar a la ciudad sin ninguna posibilidad de recuperar todo eso”. “Si no hay Recre, no hay nada que vender.Sería absurdo”, añade. El Frente Onuba califica que el rechazo al plan sería “un suicidio político en Huelva” donde su presidente calcula que “más de un tercio de la población votante es recreativista”.

Ismael Moreno (Frente Onuba): "La propuesta la vemos lógica y correcta para salvar al Recre. Rechazarla sería un suicido político"

Si el plan de rescate sale adelante, las opiniones sobre el siguiente paso sí abren matices claros en las opiniones. La Federación de Peñas y el presidente de los veteranos defienden que el fin último del club debe ser el paso a manos privadas. Cabrera considera que “una vez se estabilice el club hay que buscar un comprador adecuado, sin prisas y sin las urgencias de los últimos procesos”. Espera que sea el momento de “encontrar ese grupo solvente para dar garantía y que acepte los mecanismos del Ayuntamiento para proteger al club en caso de incumplimiento”. La hoja de ruta de las peñas es clara: “Retratarnos todos el día 27, estabilización posterior del club y marcarnos la venta como el horizonte para 2019 para que llegue el capital necesario para retornar a la LFP”. Isabelo Ramírez también defiende que tras el rescate “habrá que buscar un comprador en condiciones y no a cualquiera”. Jesús Vázquez considera que “la ciudad debe proteger al club ahora y siempre porque es un patrimonio de todos”. José Antonio Fernández también pide “buscar una solución definitiva a partir de ese momento”.El Trust se desmarca en este punto. El colectivo asume que “haya aficionados y colectivos que piensen en la venta como la solución”, aunque “nosotros entendemos que el club puede llegar a ser algún día de los aficionados”. La postura es similar a la del Frente Onuba. Los ultras del Decano defienden que “siempre estaremos a favor que el Real Club Recreativo de Huelva no se venda a fondos o inversores privados que han demostrado ser la lacra del fútbol”. Por el contrario, “hay varias opciones de que el Decano sea autosuficiente y creemos que llegó el momento de explorarlas, llevarlas a cabo y conseguir una estabilidad a largo plazo para nuestro Recre”.