Andrade quizás, Tropi está casi descartado y Aketke gusta

El Recreativo de Huelva presentó de forma oficial a Juan Antonio Zamora como el nuevo secretario técnico, en un acto celebrado en la sala de prensa La Provincia que contó con la presencia del presidente Manolo Zambrano y el consejero Jesús Pulido.

“Depositamos una confianza absoluta en un profesional de la casa con amplios conocimientos tras una larga trayectoria; ha estado cinco temporadas en el club siendo uno de los capitanes y demostrando su compromiso, y luego en la secretaría técnica, coordinación de la cantera, cuenta con cursos de scouting y de dirección deportiva por la Federación Andaluza, además de ser entrenador nacional de nivel 3. Es la persona idónea para el cargo”, aseguró Pulido.

Manolo Zambrano destacó que “es un trabajador, el día no tiene 24 horas para él, tiene 28; y cuenta con experiencia”. El presidente señaló que la diferencia entre director deportivo y secretario técnico “está únicamente en la titulación; las labores que tienen que realizar son casi las mismas”. Zamora agradeció la confianza depositada y espera estar a la altura. “Desde que se me nombró estoy centrado en la configuración de la plantilla, ya que sólo se quedaron cuatro futbolistas del año anterior (Iván González, Álex Lázaro, Carlos Martínez y Víctor Barroso), es lo que me acapara todo el tiempo para hacerla lo más competitiva posible”.

Habló de nombres propios: “Tropi y Andrade son dos futbolistas que tanto el entrenador como yo consideramos que son muy buenos para estar aquí una temporada más. Tropi, según su representante, está muy lejos de lo que podemos ofrecerle no a nivel deportivo pero sí a nivel económico; él baraja ofertas del extranjero y de categorías superiores; ha hecho una temporada magnífica y es apetecible para cualquiera. Con Andrade hay conversaciones, pero todos nos tenemos que ajustar al presupuesto”. De Aketke dijo que “entra en las quinielas de cualquier equipo, es un delantero top. Habrá que ver hasta dónde podemos llegar”. ¿Se ha hablado con él? “Se ha hablado con muchísimos futbolistas”. Y respecto a Vichy, el portero del filial, se quiere una cesión y recuperarlo posteriormente.

Zamora deja claro que “soy el máximo responsable” de la parcela deportiva y respecto al presupuesto comenta que “se ha rebajado en un 15 o 20%, pero el consejo me ha transmitido que dependiendo de los activos que puedan ir surgiendo, ya sean ingresos extraordinarios, podría haber una pequeña variante. Nos marcamos unas pautas y a partir de ahí veremos el crecimiento tanto de patrocinadores, como de socios y de todo, y podremos ajustarnos un poco más”.

No quiso entrar en polémica sobre la gestión del anterior director deportivo (Óscar Carazo), pues “yo empiezo a trabajar el 1 de julio y al final me dicen hasta dónde puedo llegar. Me baso en los números y el mercado ha sido una sorpresa, no solo para mí, sino por lo que palpó en otros directores deportivos y agentes. Esto ha pegado un vuelco, ya que estamos hablando de cantidades que en Segunda A algunos equipos ni las pagan. Tengo un presupuesto y ellos lo saben. Me senté con ellos y les dije que no voy a generar deuda al club”.

Alberto Monteagudo “está más tranquilo que yo” sobre la configuración de la plantilla; “si hay una decisión por parte de todos es la contratación de Alberto Monteagudo. Es un entrenador muy experto, tiene su titulación de director deportivo, y que sabe cómo funciona el mercado. El mercado al principio es muy variante, pero al final de agosto te viene lo realmente interesante. Hay muchas plantillas en Segunda A con jugadores que todavía tienen su futuro incierto y conforme se va acercando el inicio de la liga tienen prisa por encontrar equipo, cuando ahora mismo la accesibilidad a ellos es casi imposible”, manifestó Zamora.

El secretario técnico albiazul informó que el jueves por la mañana comenzarán los reconocimientos médicos y por la tarde tendrá lugar la primera sesión de entrenamientos. “Lo ideal sería tener dos jugadores por posición desde el primer día, pero es imposible. Queremos hilar fino y fallar lo menos posible. Hay muchísimos frentes abiertos y muchos jugadores apalabrados. La ilusión por vestir la camiseta del Recreativo nos suma un plus que en lo económico no podemos llegar, y con el paso del tiempo iremos cerrando jugadores”.

La pretemporada se inicia este jueves y se jugará el Trofeo Colombino

Defendió su labor en el fútbol base como coordinador de la cantera “las bases están sentadas”, y ahora “delego en Jesús Vázquez; él tendrá sus ideas, me las tendrá que presentar y yo se las trasladaré al consejo”, siendo lógico que quiera contar con un equipo de colaboradores de su confianza. “Él tendrá que decidir su organigrama y presentármelo”.

Manolo Zambrano defendió a Jesús Vázquez “nadie puede dudar de su trayectoria y de sus conocimientos”, y dejó claro que “yo no mando, gestiono y dirijo”. El presidente albiazul confirmó que se jugará el Trofeo Colombino. “El club quiere, desea y está casi en un tanto por ciento muy elevado que se va a celebrar. Me refiero a un 99%, de cualquiera de las maneras”. “Hay que ser un poco consecuente con los trofeos veraniegos; cada día cuesta más trabajo organizarlos y no podemos seguir arrastrándonos y pidiendo favores cada momento. Esto no quiere decir que no lo vamos a celebrar y que no estemos en la obligación de hacerlo, pero hay que reconocer que cada año tiene muchas más dificultades y el club no se va a estar arrastrando continuamente. Habrá que ver lo que queremos y lo que podemos”.

Sobre la polémica de porqué no se hicieron renovaciones durante la temporada, Zambrano resalta que “el tiempo da y quita razones. Hemos aguantado durante meses estoicamente en silencio porque era lo mejor para el club. En marzo este consejo se planteó empezar las renovaciones porque estábamos a la puertas de un play off, porque eran futbolistas que habían demostrado que eran perfectamente válidos para el siguiente proyecto; tercero por un proyecto a corto plazo convertirlo a medio plazo; sabíamos que si jugábamos play off los futbolistas se iban a revalorizar y costaría más renovarlos; y quinto, era el club el que debería tener la sartén por el mango y no otras personas. Pero no se consideró oportuno porque decía (se refirió a Carazo sin nombrarlo) que en ese momento podía desestabilizar el vestuario. Ahora se puede decir lo que no se ha dicho meses atrás. La gestión deportiva no era nuestra en ese momento”.