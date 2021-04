Ambiente tenso en las gradas del Nuevo Colombino

No están siendo días cómodos para el recreativismo. Ni para el consejo de administración, que está recibiendo multitud de críticas; ni para la propiedad ni para la plantilla y el cuerpo técnico. El desarrollo del encuentro ante el Yeclano estuvo marcado por la crispación de la grada, que demandó la presencia del presidente del Decano, Manolo Zambrano, que ayer no estuvo en el palco. El exjugador y exentrenador albiazul no estuvo presente, quizás para aplacar los ánimos con su ausencia o tal vez por la presencia de su hijo Alejandro en el equipo rival.

La afición también reprochó a Alexander su rendimiento tras ser relevado y el argentino se encaró con la grada en un gesto que dejó mucho que desear por parte de un jugador tan experimentado y que salió de Huelva por la puerta grande para triunfar en el fútbol profesional. Mucho menos se entiende que un grupo reducido de aficionados increpase al onubense Alejandro Zambrano al término del choque. El mediocentro jugó todo el encuentro defendiendo al Yeclano, en un alarde de profesionalidad, pero de sobra es conocido su cariño por el Decano, club con el que se formó y debutó en Segunda División. El centrocampista, que luego ha explicado su enfado en las redes sociales, siempre se ha mostrado un recreativista confeso y ninguna responsabilidad tiene acerca de la situación actual. Es más, cuando vivió situaciones similares como albiazul siempre terminó aportando su granito de arena para que el Recre lograse la permanencia.