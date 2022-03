Amate: "Aquí te equivocas una vez y la pagas"

Paco Amate, entrenador del Cartaya, manifestó tras el encuentro que "hemos hecho un partido decente teniendo en cuenta el equipo que había enfrente, al que hemos jugado cara a cara, pero esto es fútbol; ya dije días atrás que aquí te equivocas una vez y la pagas y nos hemos equivocado. Hemos intentando mantener el balón, llegar a portería y hacerle difícil el partido al Recreativo".

El tanto del Recre llegó cuando el conjunto rojinegro estaba en superioridad numérica tras la expulsión de Peter. "No nos ha dado tiempo a controlar el partido cuando el rival estaba con diez; jugar aquí contra este equipo que trabaja fenomenal es muy difícil, pero hemos sido capaces de competir; veníamos a divertirnos y si podíamos ganar, fenomenal" destaca.

El técnico no se escudó en el arbitraje pese a que su equipo reclamó fuera de juego en el gol albiazul y un posible penalti al inicio del choque: "Me dicen mis jugadores que fue penalti. Ha sido un arbitraje blandito, nos ha sacado amarillas muy rápido".

El planteamiento inicial del Recreativo no le sorprendió: "Del Recreativo me lo esperaba todo, es capaz de hacer cualquier cosa; sabíamos que iba a ser un encuentro complicado; al principio tuvimos dos o tres ocasiones pero no las enganchamos y es algo que nos ha pasado antes, que llegamos a la portería contraria pero no somos capaces de marcar", concluye Amate.