Alexander Szymanovski: "Entiendo que yo sea uno de los señalados por las altas expectativas de mi fichaje"

"Cuando uno trae unas expectativas muy altas, es normal que sea uno de los primeros a los que se señale cuando la temporada es mala". Así lo entiende el jugador del Recreativo de Huelva, Alexander Szymanovski, quien reconoce que es "lógico" que la afición esté decepcionada, al tiempo que añade que "el vestuario también está roto, dado que ninguno esperábamos los malos resultados de este año".

En este punto, el atacante asegura que es "normal que la afición exprese su descontento, siempre y cuando no existan faltas de respeto". Tanto es así, que "cada uno es libre de ir al estadio, disfrutar y dar su pensamiento, ya que para eso pagan su abono". Por ello, "le doy normalidad a lo que viene ocurriendo en las últimas semanas".

"Son gajes del oficio", continúa el argentino, que es conocedor de que "el fútbol te endiosa en una época y en otra te manda al infierno". Aun así, es tajante y mantiene que "yo sé lo que siento por este club y por esta ciudad y siempre que esté en Huelva iré con la cabeza bien alta".

Sobre su futuro, si bien explica que "los futbolistas siempre miran a temporadas siguiente", Alexander recuerda que ha estado tres años lidiando con lesiones y, por ende, "he aprendido a navegar entre la incertidumbre". Por ello, su objetivo es "vivir día a día" y su preocupación "no va más allá del partido del domingo". De hecho, "no pienso en que pasará en verano porque he aprendido a centrarme en el presente".

A este respecto, el argentino ha insistido en la importancia de hacer "autocrítica", pues "cuando un proyecto no funciona es responsabilidad de los jugadores" y, aunque sostiene que "no soy nadie para dar consejos", "ojalá el club consiga sentar una bases para dejar de estar en la agonía constante de los últimos años, porque el Decano se merece estar en la élite del fútbol español". En este sentido, insiste en que "con esto no quiero decir que me desmarco del club, pues estoy abierto a cualquier cosa".

En esta línea, recuerda que en la primera vuelta "se habló de lo rápido que me adapté a la categoría y a los compañeros después de tanto tiempo sin jugar". Sin embargo, a partir de diciembre "empezamos a bajar el nivel y, por tanto, asumo mi parte y considero que hay que hacer autocrítica del rendimiento, no así del esfuerzo, que siempre ha estado presente".

En lo que se refiere a su lesión, Szymanovski subraya que "la evolución es sorprendente. Yo era bastante pesimista para lo que restaba de temporada y, sin embargo, espero estar disponible para el domingo".