Álex Lázaro: "Hay miedo a lo desconocido"

El confinamiento ya sobrepasa las dos semanas y la situación es compleja. Los futbolistas de Segunda B no están ajenos al día a día de cualquier otro ciudadano. Muchos de ellos tienen sueldos normales y residen en pisos de alquiler pequeños, alejados de los lujos de la élite, donde hay casas con pasillos en los que podría correrse una maratón.

Con resignación, pero con sentido de la responsabilidad está viviendo la situación el meta del Recreativo Álex Lázaro. El gaditano señala que “en un piso de una habitación se te hace pesado estar todo el día encerrado”. El meta, que suele vivir solo, pasa estos días junto a su pareja en su residencia en Huelva: “Estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque es nuestro deber, pero tenemos la necesidad de salir, supongo que como todo el mundo”.

El coronavirus ha cambiado por completo la rutina y la vida de los jugadores del Recreativo, acostumbrados a entrenar en espacios abiertos y a tener una actividad física diaria, aunque siguen trabajando en casa: “Nuestro preparador físico está haciendo un trabajo formidable, está siempre lo más cerca de nosotros, los medios son los que son y es complicados, pero repartió una serie de instrumentos para cada jugador y nos adaptamos dentro de lo posible”. Comenta Lázaro que igual entrena “utilizando la mesa del salón que unas botellas de agua”.

Pero al margen del perjuicio en el estado de forma físico, el cancerbero albiazul también apunta que hay condicionantes psicológicos que están mermando al plantel albiazul: “Lo peor es no saber cuando se va a reanudar la competición. La fecha de vuelta es lo que nos tiene más agobiados porque ahora terminan contratos y no sabemos si se prorrogan o no. Cuando se pasa por la cabeza es un rato que es jodido”.

Insiste el sanluqueño en que “el miedo que tenemos es porque estamos viviendo algo que desconocemos, pero ahora lo que toca es mirar por la salud y porque esto pare y si toca renovar en noviembre, pues esperaremos hasta que los mandamases así lo estimen oportuno”.

Lo que tiene claro Álex Lázaro es que, al término del confinamiento, hará falta una readaptación del futbolista a su rutina habitual: “A todo el mundo le está pasando que estamos cambiando algunos de nuestros hábitos: el sueño, los cambios de hora, estar muchas horas parados... Va a ser una situación complicada. Creo que las limitaciones van a ser grandes y complicadas”.

Aún quedan varios días más de confinamiento y está por decidirse qué ocurrirá con la mayoría de las competiciones, pero está claro que la fuerza mental será tan importante como la física cuando se recupere la normalidad y que habrá que tener paciencia y gestionar la ansiedad para poder llegar al final del confinamiento en las mejores condiciones para volver a competir, y lo más importante, para volver a vivir.