Alejo, pendiente de las salidas

El Recreativo sigue avanzando en la composición de la plantilla de cara a la próxima temporada. Lo hace sin prisa, porque parece que el arranque de la competición se demorará al próximo mes de septiembre, pero también sin pausa. Una vez cerrada la llegada del técnico Alberto Gallego, que será presentado el próximo jueves a mediodía en la sala de prensa del Nuevo Colombino, el director deportivo Dani Alejo continúa con varios frentes abiertos en el capítulo de incorporaciones.

Sin embargo, una de las prioridades para el Decano es resolver la situación de aquellos jugadores que tienen contrato en vigor, pero con los que no cuenta el Recreativo, tal y como expresó Dani Alejo abiertamente durante su presentación. Las salidas del meta Nauzet Pérez, de Diego Jiménez y de Alberto Martín serán uno de los puntos fuertes en la planificación deportiva de la entidad albiazul, a ellas hay que unir la situación del canterano Víctor Barroso, que también tiene contrato en vigor y del que el Decano podría prescindir en función de cómo se vaya moviendo el mercado. De hecho, el extremo ya ha sido colocado en la órbita del San Roque.

No obstante, parece que no será fácil que el Recre logre resolver la vinculación contractual de estos futbolistas, ya que todos ellos estarían dispuestos a renegociar su contrato para quedarse en Huelva, pero lo que no quieren es salir sin tener otro destino que les convenza, por lo que no hay que descartar que la desvinculación de estos jugadores termine retrasándose lo suficiente como para que tengan que iniciar la pretemporada a las órdenes de Gallego.

En lo referente a las altas, la lista de jugadores pretendidos por el Decano cada vez es más extensa. El último en sumarse es un viejo conocido de la afición albiazul, el central Pablo Gallardo. El canterano del Sevilla ha terminado contrato con el Ciudad de Lucena, donde militó en la pasada campaña y se ha despedido de la entidad albiazul. El sevillano, que es pretendido por varios clubes de la categoría como el Utrera, ya jugó en el Decano en Segunda División y desde entonces ha forjado una larga carrera con experiencias en el extranjero. Se espera que los primeros fichajes comiencen a oficializarse en los próximos días.