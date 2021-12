Daniel Alejo deja la puerta abierta a fichajes y descarta salidas en el Recreativo de Huelva

Una de las claves de la sensacional primera vuelta del Recreativo de Huelva está en Dani Alejo. No juega ni entrena, pero el director deportivo del Decano fue clave en el verano confeccionando una plantilla que está respondiendo a la perfección.

“La primera vuelta ha sido magnífica; si tuviéramos que ser realistas y pensar cómo iban a ser los resultados, casi nadie se esperaba esas 13 victorias, 3 empates y ninguna derrota, así que el balance es muy positivo; pero hasta que no termine la temporada no se ha hecho nada, hemos dado pasitos pero aún queda lo decisivo”, asegura.

Alejo asegura que no le ha sorprendido el gran rendimiento del equipo. “La pretemporada fue muy buena, aunque teníamos el hándicap de que se necesita un tiempo para acoplar una plantilla prácticamente nueva. Sólo ha habido facilidades por parte de todo el mundo, jugadores, cuerpo técnico, entrenador... y todos han encajado muy bien en un tiempo récord”.

Las claves de este éxito del Decano están “en el compromiso, la ilusión, las ganas y el trabajo de cada uno de los integrantes del equipo, y también en el apoyo de la afición, que está con el equipo y lo lleva en volandas. Además, es muy importante tener una tranquilidad institucional; los trabajadores, los miembros del consejo y todo lo que rodea administrativamente al club están dando tranquilidad y estabilidad a los jugadores para que se centren únicamente en el tema deportivo”, destaca.

El Decano se está mostrando como un bloque sin fisuras al que se le queda pequeña la categoría. “Tenemos un equipo amplio, compensado, con grandes futbolistas algunos de los cuales vienen de categoría superior; el compromiso que cada uno tiene por cumplir el objetivo hace que seamos superiores al resto; de los rivales, los que más me preocupan son el Utrera y el Xerez CD, que han conseguido buenos resultados; nosotros llevamos una temporada excelente en cuanto a puntos, pero ellos siguen a la estela y están a dos-tres partidos. El Córdoba B tiene una buena dinámica, pero es un filial y puede tener altibajos”.

Un jugador fichado por el Recreativo, que jugó en pretemporada pero aún no ha podido debutar, es el central Harri Hawkins. “Estamos a la espera de su habilitación para que se pueda volver a incorporar al grupo, esperemos que pueda estar; si no pudiera no nos queda otra que tirar para delante y sin que la estructura del equipo se vea comprometida. Hemos dejado una licencia sénior para este futbolista, competimos con 15 séniors en vez de 16; por un lado, conforme pasan los días veo más difícil que se pueda incorporar, pero por otro soy optimista porque si no fuese así ya le habríamos dado carpetazo y mirado un sustituto”, destaca el director deportivo albiazul.

Con Cristian Terán también se está en un compás de espera. “Depende de unas pruebas médicas, y al igual que con Harri, su incorporación sería muy buena noticia para nosotros; ojalá que pueda terminar la temporada como le gustaría; además es el capitán y ha demostrado que además de una persona excepcional es un grandísimo futbolista. Le esperaremos todo lo que haga falta, es un jugador importante”.

Si Terán o Hawkins no llegan "habría fichajes y no tiene porqué ser en la misma posición"

Dani Alejo deja la puerta abierta a fichajes si Hawkins y Terán no se recuperan. “Si cualquiera de esas dos situaciones no se solventa favorablemente incorporaríamos a dos futbolistas, y no tiene porqué ser en la misma posición. Si no llega Harri, la zona defensiva estaría bien cubierta porque están jugando regularmente Pablo Gallardo, Ismael Barragán y Manu Galán y además contamos con Ale Limón, que está demostrando un buen nivel, y con Anaba, titular en los dos últimos partidos; tendríamos cinco jugadores para tres puestos. Estoy tranquilo, porque hemos tenido lesiones, algunas importantes como las de Chendo, Juan Delgado o Cristian Terán, pero el resto del equipo ha mostrado un compromiso tremendo para que esas ausencias se notasen lo menos posible y eso dice mucho de la implicación y la ilusión que cada futbolista pone para cumplir con el objetivo que se les marcó desde el principio; lo asumieron como un reto y lo están cumpliendo”, manifiesta Dani Alejo, que añade que “económicamente no habría problema” para realizar una o dos incorporaciones.

La excelente trayectoria que lleva el Recreativo puede despertar el interés de clubes de superior categoría por algún futbolista, pero Dani Alejo descarta salidas y se muestra tajante. “Nuestra gran primera vuelta sin duda puede llamar al interés por nuestros jugadores, pero aquí si tengo que decir claro que no hemos recibido ninguna oferta de ningún club ni de ningún representante, y que el club no va a dejar salir a nadie, porque los que empezamos la temporada somos los que la vamos a terminar”.

Sobre la cantera, el director deportivo del Decano comenta que “el Atlético Onubense no ha empezado como se tenía previsto, hizo una magnífica pretemporada, pero a la hora de competir había muchos jóvenes que no habían estado en la categoría (División de Honor) y ha costado. Lo he visto en los últimos partidos y a nivel competitivo no se han merecido las derrotas o los empates que han llegado en los últimos minutos. Se van a hacer 5 ó 6 incorporaciones en estas semanas porque el filial para nosotros es importante, es el que más cerca está del primer equipo y queremos mejorar el rendimiento y salvar la categoría en un año muy difícil, porque la División de Honor y la DH juvenil están este año en reestructuración, en ambas hay siete descensos y la permanencia está muy cara. Por su parte, los dos juveniles están muy bien, el mejor arranque del División de Honor ha sido este año y el de Liga Nacional está compitiendo bien, con victorias sobre Sevilla, Betis...”.

Dani Alejo aterrizó hace seis meses en Huelva para construir el nuevo proyecto, y lo que más le ha sorprendido en este tiempo ha sido “la afición; era un momento muy complicado, un varapalo enorme tras el doble descenso; me dijeron que la afición iba a estar ahí, que apoyaría al equipo... pero ver que llegas a los 9.400 abonados, que hay partidos que han acudido más de 10.000 espectadores... es para quitarse el sombrero. Mi deseo es que se sientan orgullosos con su equipo, que se identifiquen con este Recreativo, que vean que los jugadores luchan y se entregan para darles alegrías y que juntos seamos capaces de celebrar el ascenso y dar el primero de los pasos para ir regresando a las divisiones que nos merecemos”, concluye.