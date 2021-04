Ale Zambrano: “Voy a mi casa, pero defenderé al Yeclano a muerte”

El onubense y exalbiazul Ale Zambrano ha hablado recientemente del encuentro que jugará su equipo ante el Recre el próximo domingo. El mediocentro ha dicho que “es ir a mi casa, es el club que me lo ha dado todo, debuté como profesional y me he hecho como futbolista, aunque luego haya crecido fuera de allí”.

El centrocampista ha hablado de la presencia de su padre en el palco para indicar que “es un poco extraño, enfrentarte al equipo de tu padre, pero yo iré con el Yeclano a muerte porque soy competitivo. Esos partidos son para disfrutarlos porque no se sabe cuándo se pueden volver a vivir”. “Quiero disfrutar del Nuevo Colombino porque hace dos semanas estaba dándole vueltas al estadio”, añadió.

“Estamos con ganas de cambiar la dinámica en esta segunda parte de la temporada y estamos convencidos de que podemos luchar por la salvación”, espetó.