Alberto Gallego: "Había jugadores bastante cansados y se veía que faltaba frescura"

Alberto Gallego estaba feliz por cerrar una semana de 9 puntos, aunque reconoce que el Recreativo no hizo su mejor partido. “Era un encuentro que nos iba a costar por la exigencia de la semana; nos ha costado entrar, pero una vez que lo hicimos nos pusimos 2-0; con ese marcador ellos hubieran entrado en otro tipo de dinámica, pero con el 2-1 el partido fue otro. En la segunda parte he notado falta de fuerza, de chispa. Ellos han hecho un buen partido, han entrado bien por las bandas y el equipo ha tenido que volver a dar ese paso adelante, sacando fuerzas, porque había jugadores bastante cansados y se veía que faltaba frescura. Hemos tenido que sufrir, se ha complicado, pero lo han sacado adelante”. “En estos tres últimos encuentros han estado unidos en todas las situaciones y hemos sumado 9 puntos muy importantes”, añade.

El técnico albiazul explicó los cambios: “Víctor Barroso estaba en un momento en el que claramente estaba perdiendo fuerza, esa activación de llegar a las segundas jugadas, y Dani Sales nos ha ayudado mucho a recuperar y equilibrar esa energía. Peter tampoco estaba haciendo bien las diagonales por detrás de Juan, estaba menos activo y Diawará nos las podía dar, aportar más energía y mover a los centrales”.

Elogió al Pozoblanco: “Ya comenté en la previa que su clasificación (en puestos de descenso) no se corresponde con su potencial, de medio campo hacia arriba tienen calidad; estaba convencido de que vendría con una propuesta ofensiva, pero todo hubiera sido dferente si la primera parte acaba con 2-0. Ha sido valientes y hemos sabido reaccionar a lo que proponían. El 2-1 les ha dado alas y a nosotros nos ha podido causar alguna duda”.

Alberto Gallego habló de algunos de los protagonistas del encuentro, destacando a Juan Delgado “no sólo por los goles, ha mejorado en la continuidad del juego, en los saltos, prolongar... se está haciendo un jugador muy completo y ahora está de dulce, cuando pisa área intuyes que va a hacer gol”. “Juanjo Mateo está disfrutando con su posición; en el inicio de los goles arranca desde atrás convencido de que va a marcar y a la vez hace muchísimas ayudas; él está disfrutando y nosotros disfrutamos de él”.

También está la otra cara de la moneda. De Cristian Terán comentó que “estamos esperando más pruebas, un poco con la incógnita de saber qué le pudo pasar; lo más importante es la persona y no vamos a arriesgar con él”; sobre Chendo, “el club informará pronto de su decisión para contar con su concurso cuanto antes; lo importante es que esté bien”, mientras que la ausencia de Ismael Barragán se debió “a que se quedó en casa por un proceso febril”.

Sorprendió que, ante las bajas que tenía el Decano, el técnico no contase con Anaba, que no entró en la convocatoria. “He podido imaginar dos o tres escenarios posibles que podían pasar y pienso en qué jugadores me van a dar más para este partido”.

La jornada resultó muy positiva para el Recreativo, ya que perdió el Utrera. “La clasificación cada vez va desgastando más a nivel cognitivo y físico; los partidos son de mucha exigencia y algunos equipos, como el Puente Genil, tienen que recuperar el tiempo perdido. Entramos en ese desgaste de la exigencia que hay que aguantar”.