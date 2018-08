Alberto Quiles y Sebas Moyano se acercan al Recre

Una conocida aspiración albiazul y un nuevo candidato se acercan al Recre. El onubense Alberto Quiles y el mediapunta Sebas Moyano, ambos pertenecientes al Córdoba CF, podrían llegar en los próximos días en calidad de cedidos al Decano, según publica Diario de Córdoba. Aportarían un plus de calidad al ataque albiazul.

Ambos casos están próximos, aunque con situaciones bien diferenciadas. Alberto Quiles, que además estuvo en la grada de Los Príncipes viendo al Recre con el Cádiz B, depende de la resolución de los líos institucionales blanquiverdes para salir del Nuevo Arcángel. Actualmente el conjunto cordobesista no tiene posibilidad de realizar los fichajes que necesita para competir en Segunda por sus problemas con el límite salarial, por lo que la salida de Quiles está bloqueada hasta que lo arregle como precaución. La llave está en el traspaso de Sergi Guardiola al Getafe. Una vez se cierre y la entidad cordobesa disponga de margen para fichar se abrirá la puerta para Alberto Quiles.

El Recre lleva desde que comenzó la pretemporada en contacto permanente con el Córdoba para lograr el fichaje de Quiles. Su incorporación daría a Salmerón una opción de primer nivel para la categoría en ataque.

Diferente es la situación de Sebas Moyano. Renovó después del 30 de junio por lo que no aparece inscrito a día de hoy y por lo tanto no tiene ficha asignada, según fuentes consultadas. Por ello, el bloqueo actual cordobesista no le afecta como a Quiles ya que el Córdoba podría desprenderse de él sin que implique la pérdida momentánea de un jugador para la competición. La llegada de Sandoval tras la dimisión de Francisco ralentiza la operación, ya que el técnico querrá ver al canterano cordobés en los próximos días antes de tomar una decisión sobre su futuro.

El Recre espera que no se dilate más allá de la próxima semana en ambos casos.