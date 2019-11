Alberto Monteagudo: "Lo que le hace falta ahora al Recreativo es ser más práctico"

Alberto Monteagudo confía en que el Recreativo ponga fin mañana (Municipal, 17:00) a su mala racha de resultados (tres derrotas consecutivas y cinco jornadas sin ganar) y obtenga una victoria en su visita al Villarrubia que suponga el inicio de la reacción.

“Es un partido importante de cara a la confianza de los jugadores, que necesitan que la gente confía en ellos; queremos estar en la zona alta de la clasificación, que es para lo que estamos hechos, y verte más abajo no es cómodo. No debemos meternos más presión de la que ya tenemos”, asegura el técnico.

Para este encuentro no podrá contar con Alfonso ni con Óscar Ramírez; el primero sigue con molestias y no está al 100 por 100, aunque se espera que la próxima semana ya trabaje con el grupo; el segundo se ha hecho daño en la cadera y no viaja con la expedición.

Quien podría salir de titular es Rubén Cruz, un jugador que puede darle un salto de calidad al equipo una vez que ya ha dejado atrás su lesión, y al que podría venirle bien el campo del Villarrubia. “Rubén puede jugar en cualquier campo, es un delantero de área, resolutivo, que fue nuestro máximo goleador en la pretemporada con cuatro tantos y que está acostumbrando a marcar. Cada día está mejor; en otros equipos en los que lo he tenido ha sido titular desde el minuto 1. Podría jugar perfectamente desde el principio, pero necesitamos que todos estén al máximo”.

Monteagudo podría volver a una defensa con cinco jugadores, algo que ya utilizó en la primera jornada de Liga en San Fernando: “Siempre he valorado la opción de cambiar de dibujo; hizo daño la forma de perder en San Fernando, pero siempre he dicho que si tenemos los tres centrales (Borja, Morcillo y Diego Jiménez) al cien por cien es una posibilidad que tengo en mente. Es una forma de conseguir más solidez”.

Curiosamente, cuando el equipo ha tenido más lesionados es cuando mejores resultados ha obtenido; y estas últimas jornadas que ha contado con casi toda la plantilla es cuando peor le ha ido. “El fútbol tiene esta ilógica, lo que está claro es cuantos más jugadores tenga y mejores sean, más opciones tengo de hacer un once competitivo”.

Lo que sí tiene claro el preparador del Decano es que su planteamiento ofensivo sigue siendo perfectamente válido. “Los jugadores tienen fútbol, calidad y lo que hace falta ahora es ser más prácticos, más listos durante el partido. Veo a los jugadores convencidos de que pueden hacer el fútbol que yo quiero, falta ser un poco más sólidos y tener unos buenos resultados” que aumenten la confianza.

Monteagudo no se fía de la mala clasificación del rival, que todavía no ha ganado en casa: “Va a ser un partido difícil, como todos; allí no han ganado ni Córdoba ni UCAM. Es un campo especial por las dimensiones, por ser de césped artificial y por el bote y la velocidad del balón, por lo que es importante saber adaptarse. Debemos tener buen juego aéreo y aprovechar el balón parado; hay que entender bien cómo y dónde debemos jugar, porque cualquier jugada aislada o cualquier situación te puede cambiar la dinámica del encuentro”.

“El Villarrubia es un equipo que intenta jugar; cuenta con un buen equipo pese a las bajas, jugadores con chispa, se asocia bien... no podemos dejarles correr; debemos buscarles las cosquillas porque atrás podemos hacerles daño con los espacios entre líneas”, añade.

Por último, el técnico albiazul se muestra respaldado por el club, ya que nadie discute su trabajo pese a los malos resultados de las últimas jornadas. “Tanto Zambrano como Zamora creen en mi y entienden que el proyecto está por encima de un resultado. Una forma de salir del barro es darle continuidad a una idea”.