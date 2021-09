Alberto Gallego: “Ha quedado claro que este equipo no se rinde”

El técnico del Recreativo, Alberto Gallego, atendió a los medios al término del encuentro entre el Utrera y el Decano disputado en Los Palacios. El preparador albiazul comenzó indicando que “creo que hemos iniciado el partido en la primera parte muy bien. Los centros laterales han sido peligrosos, nos estábamos encontrando muy bien, pero ha sucedido un accidente. No sé si ha sido agresión, pero sí que he visto que Ismael tiene todo el cuello rojo. Ha botado un balón muy vivo, Rubén no se esperaba ese bote y se han encontrado el gol. El campo era más difícil de lo que nos esperábamos porque botaba muy irregular. Ahí ha habido una fase de 20 minutos en la que se ha sacudido el resultado porque el Utrera ha salido a esperarnos y a salir con Rubén Cruz y Valverde, que lo han hecho bien. Han tenido dos o tres jugadas con balones en largo que se han encontrado tres para tres. Nos hubiera gustado marcar el empate en la primera parte”.

“Tras el descanso hemos sabido reconocer el espacio y Cristian ha empezado a recibir, pero nos ha costado encontrar la espalda de los centrales. Hemos abusado de los balones a Chendo y Juan Delgado y no estábamos ganando duelos. Hemos empezado a asociarnos un poco más, a dar pasos adelante, a tomarle el pulso al campo y hemos empezado a circular más. Luego con la entrada de Marc Fraile y Dani Sales, tras el empate, estábamos volcados y hemos merecido el segundo gol. El partido tenía que ser así por dos cosas, para darle valor al rival y para demostrar que este equipo no se rinde. Estoy contento por la afición, que ha vivido algo muy emocionante. Tengo que darles las gracias por el apoyo recibido”, continuó diciendo.

Sobre la fragilidad defensiva quiso argumentar que “se añadía al gol en contra la tensión y otras muchas cosas a las que los chavales se han ido reponiendo”. “La línea defensiva del rival ha estado muy bien y no nos ha dejado hacer nuestro juego ni tener tantas ocasiones como solemos tener”, siguió indicando. “Los dos entrenadores dijimos que el partido se iba a resolver en detalles”, prosiguió.Del desarrollo del partido dijo que “bienvenidos a la Tercera División. Los dos equipos hemos hecho un buen partido, aunque creo que hemos intentado ganar más que ellos. Estos partidos van a ser así de disputados”.

Sobre la salida de balón explicó que “nos han orientado a la salida por Manu Galán. No buscábamos el pelotazo, sino que teníamos dos contra dos con Chendo y Juan Delgado y con Cristian como tercer hombre en segunda jugada para que la tuviera y jugara por fuera, pero no hemos podido. Con los nervios se nos ha olvidado el plan, pero la situación que buscábamos era esa”. Por último argumentó que el cambio de Fraile que “yo buscaba 30 minutos en los que Marc marcase más la diferencia y los centrales estuvieran más cansados. He calculado y me ha salido bien”.