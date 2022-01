Alberto Gallego: "Para sacar los tres puntos tenemos que hacer un partido impecable"

Alberto Gallego confía en que el Recreativo ofrezca su mejor versión este miércoles en el aplazado ante el Ciudad de Lucena (Nuevo Colombino, 20:00) y sume un triunfo que debe darle confianza para lo que resta de liga.

El técnico del Decano elogió al nuevo fichaje, Juanito: “Es uno de los jugadores que veníamos mirando; puede aportar muchísimas cosas y va a encajar muy bien, juega entre líneas, puede dar el último pase perfectamente, tiene movilidad y un gran disparo con las dos piernas, encaja en lo que proponemos, entiende bien el juego y sabe lo que tiene que hacer; en las posiciones en las que él juega es donde se ve el talento ofensivo; está entrenando desde ayer para que se integre lo más rápido posible. Está disponible (con lo que podría debutar ante el Lucena). La llegada de jugadores de calidad siempre suma y ayudar a que todos suban el nivel, para que haya más competitividad en los entrenamientos”.

Alberto Gallego comentó en diciembre que el equipo iba a volar en la segunda vuelta y por ahora no transmite esas sensaciones, ya que está llegando muy justo a los finales de partido: “El equipo está dentro del proceso, está ganando que es para lo que estamos aquí; lo más importante es que sea sólido, contundente; el Rota lo vi convencido en lo que hacía; y a pesar de muchos obstáculos tenía claro que había que ganar. Veo al equipo bien físicamente”.

El Ciudad de Lucena es un rival directo, que se ha reforzado en el mercado de invierno: “Para sacar los tres puntos tendremos que hacer un partido impecable en ataque y en defensa, controlar todas las fases. Si nos ponemos por delante, saber gestionar la ventaja; y si se adelantan ellos, saber remontar. El Ciudad de Lucena ha ganado mucho ofensivamente con Zequi y los nuevos refuerzos, tienen muchas opciones, han crecido como plantilla, cuentan con un buen fondo de armario y seguramente nos va a exigir que hagamos el mejor partido de la temporada”, comenta el preparador albiazul.

Desde finales de 2021 parece que el Decano ha perdido fuelle, que no se ha recuperado del todo del cansancio físico y mental. “Nuestra primera parte frente al Utrera fue muy buena, pero en la segunda nos pasa por encima y todo afecta mentalmente, fue un golpe duro, se limita la confianza, vuelve la presión, el miedo; el equipo hace un gran esfuerzo para subsanar esa derrota no esperada y va a Ceuta y a Rota y gana, y eso dice mucho. Una victoria este miércoles nos puede dar muchísima confianza y a partir de ahí todo sería crecer”. “Vamos a hacer un gran encuentro, vamos a ver la mejor versión posible del Recreativo, pero no puedo dar pistas ni hablar del plan de partido”, añade.

El entrenador del Recre se mantiene al margen del debate sobre las sensaciones que transmite el equipo: “Lo que tengo que hacer es estar convencido de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Los números hablan, el objetivo está intacto, estamos haciendo un campañón y lo más importante es que el club me apoye y eso está ocurriendo; así que me centro en ganar partidos y en hacer cada día un equipo mejor, nada más”.

En los últimos encuentros se ha renunciado en parte a tener la posesión del balón. “A veces es porque no podemos y otras porque no queremos; trabajamos para ser superiores a los rivales y para ello todas las piezas tienen que encajar; siempre planteamos los partidos de la mejor forma posible para ganar, a veces teniendo el balón y oras no”, destaca Alberto Gallego, que reclama que se le dé valor a la trayectoria que lleva el Decano. “Llevamos 19 partidos, tira una moneda al aire a ver si sale 15 veces cara”, en relación a las 15 victorias conseguidas.

Este encuentro se juega en jornada intersemanal (laborable) y con previsión de frío, pese a lo cual “el apoyo de la afición va a ser esencial, tenemos la ocasión de ponernos con 51 puntos, una salvajada; les pido que no se enfríen y que sigan apoyando. Somos el mejor equipo de la liga, algo se está haciendo bien, apoyemos eso, un proyecto positivo. ¿Hay que hacerlo mejor? Seguro, pero hay que apoyar al equipo”, reitera.

Se le preguntó a Alberto Gallego si cree que el Utrera será capaz de mantener el ritmo. “Es un equipo excelente, con un once brutal; muchos partidos los ha sacado en los últimos minutos; no sé hasta dónde puede llegar, pero la realidad es que con 48 puntos va segundo, y cualquier segundo de otro grupo lleva 32”.

Por último, manifestó que “no estamos eufóricos ni en la excelencia; no hemos tocado techo, hay cosas que quiero hacer mejor; estamos haciendo una gran campaña, pero el equipo puede hacerlo mucho mejor y lo vais a ver”.