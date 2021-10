Alberto Gallego, obligado a cambiar

Alberto Gallego lleva semanas avisando de que tratará de mantener a toda la plantilla enchufada, sin dejar de lado la meritocracia. Hasta el momento el técnico del Recreativo ha ido alternando jugadores en las convocatorias y hubo una pequeña revolución, con cambio de dibujo incluido, desde la primera a la segunda jornada. Sin embargo, el preparador albiazul pareció salir contento del choque ante el Ceuta B y en Lucena repitió once.

La continuidad vivida en las dos últimas semanas no continuará en esta, ya que el técnico se verá obligado a realizar algún cambio por lesión. Así, el atacante Marc Fraile, que tuvo que ser sustituido ante el Ciudad de Lucena por culpa de unas molestias en el bíceps femoral, sufre una elongación que, si bien no reviste excesiva gravedad, le hará ser baja este domingo en el encuentro ante el Rota (Nuevo Colombino, 18:30). La ausencia de Fraile puede resolverla de dos formas Alberto Gallego: por un lado, con la entrada de otro centrocampista, quizás Álex Moreno o Dani Sales, lo que llevaría a Víctor Barroso a ocupar posiciones más adelantadas; y, por otro, con un cambio de dibujo que suponga el regreso a la alineación inicial de Juan Delgado, lo que también derivaría en un nuevo cambio de sistema para volver a los dos puntas que inauguraron la Liga en Los Palacios ante el Utrera.

De todas formas, la de Marc Fraile no es la única preocupación que lleva desde la enfermería albiazul. Después de que el diagnóstico de Rubén Serrano haya desvelado un esguince de tobillo mucho más grave de lo que parecía en un primer momento, el Recreativo también anda pendiente de otros dos jugadores, Anaba y Peter.

El central ya se quedó fuera de la convocatoria en Lucena por una lumbalgia que no le remite de forma total, aunque sí le está permitiendo ejercitarse parcialmente en lo que va de semana. Su presencia en la lista de elegidos para el duelo ante el Rota va a depender de su evolución, pero en el seno del vestuario son positivos con las sensaciones del ex del Marino.

Más preocupa, por su importancia dentro de los planes de Alberto Gallego, el tobillo de Peter. El nigeriano, que ya ha dado caza en lo más alto de la tabla de goleadores albiazul a Chendo, lleva desde el último partido en Riotinto con molestias en un tobillo que le obligan a entrenar fuera del grupo durante buena parte de la semana, aunque hasta ahora solo se ha perdido los cinco últimos minutos del duelo ante el Ceuta B.

La previsión es que el ex del Cádiz B no tenga problemas para volver a vestirse de corto el domingo, aunque parece que no entrenar con el grupo le ha hecho rendir algo por debajo de lo que se esperaba de él, a tenor de lo visto en los encuentros de pretemporada. La primera plantilla volverá a ejercitarse hoy y mañana y Gallego citará a todos los jugadores el domingo en el estadio para dar a conocer la lista de convocados.