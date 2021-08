Alberto Gallego: "El equipo ha dado un paso adelante"

El Recreativo de Huelva venció al Gerena en su segundo encuentro de pretemporada con un solitario gol de Manu Galán. El equipo dejó buenas sensaciones y se mostró muy combativo en todo momento, pues sabe que tiene que luchar para mandar en la categoría.

Tras el partido Alberto Gallego atendió a los medios y manifestó que "me voy muy contento porque no ha habido ninguna lesión, eso para mí es muy importante en pretemporada porque son partidos de alto riesgo, ya que la preparación tiene su proceso y en estos partidos los jugadores van a muerte".

"El equipo ha dado un paso adelante sobre la fase ofensiva. Creo que los jugadores han ofrecido nuestra propuesta en varios tramos del partido, están intentándolo, además se ha vuelto a ver algo que yo creo que va a ser nuestra identidad, sobre la presión tras pérdida, un equipo que presiona alto, que presiona al hombre, creo que eso va a marcar también nuestra manera de ser como equipo", valoraba futbolísticamente el míster. Se muestra satisfecho también porque "a pesar de que ha habido tramos mucho más eléctricos que otros, hemos estado muy por encima del Gerena en la segunda parte. Llevan muy poquito tiempo entrenando y eso también se ha notado por parte del rival".

También hacía autocrítica reconociendo que "hemos entendido que no era necesario elaborar nuestro juego más. En las bandas teníamos superioridad, el uno contra uno por la izquierda, a veces, nos valía, no necesitábamos hacer dos contra uno. De hecho, lo que hemos decidido es decirle a Ponce que no aparezca más por dentro porque hemos visto que llegábamos muy bien por banda y ellos nos esperaban en el centro".

Hizo referencia al debutante del carril zurdo Peter: "a veces Peter hipnotiza, todos nos quedamos mirando y se olvidan de llegar al área porque les da mucha electricidad y sabemos que va a centrar y los que tienen que rematar son ellos".

En cuestiones de gol, Gallego destaca que "el otro día la fase defensiva se vio claramente y creo que hoy se ha visto un poco más nuestra fase ofensiva y ahora nos falta definir mucho más el tema de la finalización, ocupar esos carriles, llegar y marcar que eso es lo importante en el fútbol".

Por último ha hablado de la lesión de Harri explicando que "es un esguince de poca gravedad, finalmente estamos muy contentos. Creo que va a empezar a pisar campo y que el martes ya está con nosotros".