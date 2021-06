Alberto Gallego y el efecto dominó

La llegada de Alberto Gallego al banquillo albiazul servirá para que el Recreativo siga moviendo ficha en el mercado. El Decano ha negociado con varios jugadores de cara a la próxima temporada, con varios de ellos ya existe un acuerdo prácticamente cerrado y que se ha dilatado en el tiempo porque no se quería anunciar ninguna contratación sin que estuviera cerrado el entrenador.

A partir de ahora Dani Alejo tendrá que tener en cuenta la opinión de Gallego, que se adaptará a la plantilla que configure el director deportivo algecireño, pero que llega a Huelva después de haber ascendido en Ibiza con un sistema de juego muy definido, con tres centrales, dos carrileros largos, dos pivotes, dos mediapuntas con mucha movilidad y un delantero centro de referencia en fase ofensiva (1-3-4-2-1), que se convertía en un 1-5-4-1 en fase defensiva. La idea del técnico catalán podría variar la planificación inicial de la plantilla, con la llegada de algún central más y con la presencia de jugadores de bandas versátiles y con capacidad de trabajo.

El técnico ilerdense ya ejerce como albiazul, tanto a nivel deportivo como social. De hecho, el ex del Rayo Vallecano se mostró “muy agradecido por cada mensaje de bienvenida que he recibido. Con respeto, trabajo y humildad... Volveremos”, indicó en sus redes sociales.

Antes quiso despedirse del CD Ibiza con una carta: Despedirse de un lugar donde has sido feliz, donde has hecho realidad tus sueños y donde has conocido personas que ya forman parte de tu vida no es fácil. Me quiero ir dando las gracias al club que creyó en mí y en mi manera de trabajar, el CD Ibiza.

A esta ciudad hermosa y a su gente, por ayudarnos a mí y a mi familia a ser un eivissenc mes. A la afición, por su apoyo, als Podencs Nics y las demás peñas.

Pero sobre todo gracias a los jugadores y staff técnico por ser una familia unida, en las buenas y en las malas.

Me voy con el objetivo cumplido, y muchas mañanas y tardes de gloria en el recuerdo. Gracias”.

Cabe destacar que Gallego llega a Huelva con un contrato que le vinculará al Decano por una temporada con otra opcional en función de la consecución de los objetivos y que será presentado a mediados de semana.