Alberto Gallego: “Sé que cuento con la afición”

Alberto Gallego atendió a los medios de comunicación tras el primer partido de pretemporada, disputando el XV Memorial Andrés Franco Ortega El Porra contra el Betis Deportivo en el Polideportivo Antonio Gil Hernández en Punta Umbría.

El míster se fue satisfecho, a pesar de la derrota en el primer partido de la era Gallego, viendo “lo que deseaba ver. Me voy muy contento porque he visto al equipo muy disciplinado y muy organizado. Ha habido tramos en los que nos hemos atrevido a presionarles alto para robarles el balón. Con un trabajo de equipo muy solidario, arriesgando más en la segunda parte”.

También se sintió muy satisfecho con los futbolistas de ataque, que aunque no consiguieron anotar ningún gol, consideró que el resultado se debería de haber igualado: “Tiene mucho mérito que cuando teníamos el balón, tenían la capacidad de poder crear ocasiones, sobre todo en la segunda parte, merecíamos haber empatado”. Por eso quiso destacar un jugador en concreto, a Juan Delgado, que hizo “un trabajo excepcional jugando al tercer hombre, aguantando el balón, siendo un hombre descargador y ha acabado agotado. Necesitamos un jugador similar”.

Otro jugador a tener en cuenta es el canterano Antonio Ponce, sorprendiéndole el estado físico al cuerpo técnico, llegando al punto de “tendríamos que preguntarle si lleva entrenando 30 días antes. Ha hecho un partido lleno de esfuerzos. Es un chico que ha jugado el partido completo de carrilero”.

El entrenador del Decano tuvo buenas palabras para la nueva incorporación del Recreativo, a falta de oficialidad, Israel Peter: “A mí es un jugador que me gusta mucho y nos puede aportar muchísimo”.La nota negativa del encuentro fue la lesión de Harri Hawkins, afirmando que se siente “preocupado porque ha sido cuando justamente le han dado el golpe, y al querer protegerse, le ha dado en la puntera y se ha doblado el tobillo. Me comenta el fisioterapeuta que no tiene muy buena pinta”.

La única duda de si continuará o no en el Recre es Víctor Barroso, que es el único jugador que repite con ficha del primer equipo de la temporada pasada, a lo que el míster no aseguró su continuidad porque “tengo que verle. Víctor Barroso es un jugador que me ha transmitido que va a hacer la pretemporada. No tengo la información suficiente para tomar una decisión. Voy a verle con los mismos ojos que a cualquier jugador. Yo daré mi opinión y el club tomará la decisión”.

El equipo estuvo arropado por la afición, 631 personas presenciaron el partido, de los que espera su apoyo durante la temporada: “Yo ya sé que cuento con la afición. Espero que hayan disfrutado del esfuerzo, del equipo y de intentar a ganar”.

Se hizo viral por Twitter un vídeo de la hija de Alberto Gallego, con más de diez mil reproducciones, en la que repite la frase tan conocida por el entrenador en las redes sociales, “todos a una”. “No se me ocurrió a mí, se le ocurrió a ella y a mi mujer. Yo estoy aquí solo y me lo mandaron. Creo que quedó muy chulo. Siempre están muy implicadas en los equipos en los que estoy y quería compartirlo con la afición”, sentenció.