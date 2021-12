Alberto Gallego: "Mentalmente es complicado mantener este nivel de competitividad"

Alberto Gallego estaba feliz por el partido y por la primera vuelta realizada por el Recreativo de Huelva. Reconoce que al equipo le vendrá bien el parón, porque en las últimas jornadas se le veía cansado. “Sí, porque mentalmente es complicado mantener este nivel de competitividad; ha sido un partido que no nos ha exigido el máximo, ha hecho que tuviéramos que exponer atrás, incorporar mucho a los centrales, que hubiese movilidad por las bandas... En una de esas acciones ha llegado el gol, con Anaba ocupando uno de los carriles interiores y finalizando. El hecho de que ellos nos esperasen atrás ha provocado que hubiese falta de ritmo, y a mi equipo le ha costado porque movía la pelota (con cierta tranquilidad) sin tener una presión acusada”.

Sobre la titularidad de Gonzalo Piña manifestó que “lo hablé con el entrenador de porteros; es una forma de reconocer su buen trabajo en los entrenamientos; hace dos semanas se le comunicó a ambos y decidimos que fuese este partido”.

El balance de la primera vuelta para el entrenador del conjunto albiazul es muy positivo: “Estoy muy satisfecho, estamos en la mitad de lo que estamos buscando; los jugadores tienen mucho mérito, estoy orgulloso del trabajo que están haciendo; ahora lo que toca es descansar y pensar en lo que viene”.

La ventaja en la clasificación aumenta jornada tras jornada, y muy mal lo tendría que hacer el Decano para que le recortasen tantos puntos: “Nosotros hemos mirado a los rivales de reojo, estábamos concentrados en nuestro partido siempre y eso ha sido clave, por lo que tenemos que seguir así”.

Alberto Gallego no quiere puntuar su trabajo hasta ahora porque “al final en el fútbol el trabajo queda un poco en el olvido; ahora los resultados acompañan y quizás con el mismo trabajo los resultados podían haber sido otros” destacando su dedicación y compromiso al tiempo que elogia a su plantilla: “A los jugadores y empleados del club les doy un 10; estamos en el buen camino para resurgir”.

Sobre la posibilidad de reforzarse en el mercado invernal, afirmó que “a Chendo le damos minutos pero le está costando, queremos que tenga su mejor nivel cuanto antes, si hoy hubiera estado a su nivel habría marcado dos o tres goles; con Juan Delgado pasará lo mismo, necesitará dos o tres partidos; con Cristian Terán no sabemos aún y esperamos saberlo pronto. Depende de él que acudamos al mercado invernal o no. Mi opinión la sabe Dani (Alejo) y no podemos tener una previsión sobre si Cristian va a estar con nosotros. Hay que ver qué pasa porque es un jugador muy importante para nosotros y lo ideal sería no tener que ir a por un jugador insustituible para mí”.