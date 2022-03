Alberto Gallego: "Esta derrota ha sido una cura de humildad para todos"

Alberto Gallego espera que el tropiezo en Puente Genil sirva de lección para un Recreativo de Huelva que todavía no ha conseguido el objetivo del ascenso, y le da un toque a Peter por dejar al equipo con diez con más de una hora de partido por delante.

El técnico del Decano aseguró a la conclusión del encuentro que “es una derrota bienvenida y necesaria también por cómo vienen las semanas de todo lo que hablamos, que son cosas de las que no debemos hablar, de no valorar y empezar a desmerecer lo que estamos haciendo. Ha sido una cura de humildad para todos, no sólo para nosotros sino también para nuestro entorno. Sus jugadores ya han demostrado que están a nuestro nivel, como Salva Vegas, Amín o Brian Triviño, que si se sale un buen partido te pueden hacer daño. Sí que es verdad que hoy era uno de esos días en los que podíamos haber empezado 0-1 y no ha empezado así; después nos quedamos con diez, hemos tenido dos largueros y no entran..., pero más allá de eso para mí esta derrota es muy bienvenida para afrontar todo lo que queda, y además de verdad que pensaba que la necesitábamos”.

El preparador albiazul reconoció que “no hemos salido mentalmente preparados y ya está. Tanto escuchar que si ascendemos en Pozoblanco, 'en los cajones de Marisol'... Me da igual, es que estamos todo el día hablando de eso, y no se puede ganar un partido pensando que si (llega el ascenso) la semana que viene o la otra... porque eso se cuela en el vestuario. Sin querer, sales un poco menos preparado y hay un equipo enfrente que tiene hambre y que es muy bueno, sobre todo de medio campo hacia arriba, y pasa lo que habíamos visionado y hablado que podía pasar”.

Incide en el tema añadiendo que “si yo tengo un vecino que se tira todo el día diciendo que mi perro es verde, yo al final miro a mi perro a ver si es verdad que es verde. Vamos a estar tranquilos, a valorar las cosas poco a poco, a dejar a este equipo crecer, y para crecer también hay que perder algún partido. Esta derrota debe ser productiva para el proceso que se está haciendo y para que no nos vuelva a ocurrir”.

“La victoria ha sido justa para el Puente Genil y que lo disfruten muchísimo”, comentó Gallego, que también elogió el gran ambiente que se vivió en las gradas.

El técnico del Recre habló también sobre la expulsión de Peter. “Es otro tema de desconcentración. Que Peter esté más de cinco segundos ahí... ¿para qué? No lo entiendo. Venimos de casi marcar en los minutos 5 y 7, Peter haciendo mucho daño... no sé ni lo que ha pasado, pero sin saberlo lo expulsó yo, que me da igual. Hay que estar a lo que hay que estar. No puede ser una expulsión en ese minuto aquí en Puente Genil, no puedes dejar al equipo con diez”, concluye.