Alberto Gallego: "Es inevitable que el jugador piense en el parón, porque necesita descanso"

Alberto Gallego espera cerrar el año con buen pie y sumar un triunfo ante el Tomares (sábado, 17:00, Nuevo Colombino, jornada 17) en el último partido de la primera vuelta. El entrenador del Decano asegura que “llegamos concienciados de que debemos estar a un gran nivel; no hay que pensar en el parón navideño aunque es inevitable que el jugador lo piense, porque necesitan descanso, tienen fatiga mental, pero hemos reunido la concentración necesaria para competir y hacer un buen partido”.

El conjunto albiazul volverá a estar mermado de efectivos, ya que “son baja Rubén Serrano (tras su expulsión y la sanción de tres partidos), Enric está aún en fase dudosa, Juan Delgado no llega y a Cristian Terán seguimos haciéndole pruebas”.

El Recreativo quiere cerrar el año invicto, pues ya lleva 16 jornadas sin perder. “Es algo muy importante y somos conscientes de ello, nos refuerza; seguimos intentando disfrutar de las victorias 24 horas y luego pensar en el siguiente partido”, comenta Alberto Gallego.

El Tomares viene necesitado de puntos (antepenúltimo) pero llega con la moral alta tras derrotar la pasada jornada al Córdoba B (1-0). “Los buenos resultados que tiene últimamente son una demostración de que todos los rivales te pueden ganar si no te los tomas con respeto, humildad y no haces un estudio sobre ellos. Es un equipo que tiene su peligro, que cuenta con David García, que estuvo con nosotros aquí, los hermanos Bouzón, Sergio... y en un buen partido pueden estar a tu nivel. La Copa del Rey te da una visión de lo que es la ilusión y el fútbol modesto y nosotros jugamos la Copa cada domingo”.

El encuentro ante el conjunto sevillano llega en una semana “especial, por el 132 aniversario del club y por el homenaje a Manolo Pedraza; me siento afortunado de haberlo conocido y de aprender de su experiencia y su persona; es una semana especial y queremos finiquitarla con una victoria”.

Gallego reiteró su deseo de que se refuerce la plantilla en el mercado de invierno, puesto que con Cristian Terán “la incertidumbre es grande, es un jugador diferencial, difícil de sustituir; Dani (Alejo) y yo hablamos diariamente sobre el tema”.

Por último, el Recreativo pude ver incrementada su renta, ya que esta jornada se enfrentan el Córdoba B (4º) y el Utrera (2º), mientras el Xerez (3º) tiene una complicada salida a Puente Genil. “Nuestro objetivo es sumar los tres puntos, hacer un buen partido, y si los demás fallan, seguir acumulando distancias. Da igual la primera que la segunda vuelta, lo que vale es el último partido, y si no consigues el objetivo no vale de nada, no quedas en la historia”, concluye el preparador albiazul.