"Daré oportunidades, pero en el Recreativo hay que ganar siempre y los minutos no son regalados"

Alberto Gallego no quiere que su equipo baje la guardia en las tres jornadas que restan y espera alcanzar los 82 puntos y dejar así un listón muy alto en la Tercera RFEF. El entrenador del Recreativo de Huelva repartirá minutos y dará oportunidades a los menos habituales, empezando por el partido de mañana jueves en el Nuevo Colombino ante el Córdoba B (20:30).

Reconoce que "cuesta volver al trabajo" tras las celebraciones, y más en un horario y un día poco habituales. "Ha habido que hacer un trabajo exprés en dos días para mentalizar a los jugadores de que tenemos un partido y hay que ganarlo".

Una vez logrando el ascenso hay que buscar nuevos objetivos para mantener la tensión de los futbolistas. “Hay que aprovechar el hambre de los jugadores que quieren demostrar que pueden jugar en el Recreativo en el futuro, daré oportunidades, pero no hay que olvidar que en el Recreativo hay que ganar siempre y los minutos no son regalados. No podemos permitirnos un partido relajado sin dar el máximo, porque cada minuto de este club es historia y eso queda ahí siempre. Desde la pretemporada siempre salimos a ganar y ante el Córdoba B tiene que ser igual”.

Uno de los cambios más probables puede estar en la portería, donde Rubén Gálvez ha disputado todos los encuentros excepto uno: “Estamos planteando esa posibilidad; Gonzalo merece minutos, ha sido ejemplar en actitud y capacidad y estamos viendo la posibilidad de que pueda entrar, o cuándo debe entrar. Tengo confianza en los dos y también hay que sopesar otros temas, porque tras el ascenso la afición quiere recibir al equipo y darle un reconocimiento a los jugadores que han estado todo el año y que merecen jugar como mínimo algunos minutos”, destaca Gallego.

Algunos jugadores necesitan minutos para asegurarse la renovación, pero el técnico deja claro que “desconozco los contratos de los jugadores; en el caso de Pablo Gallardo no tenemos el ‘ok’ del cuerpo médico; ha entrenado, pero nos han comunicado que todavía no puede jugar”.

El encuentro con el filial del Córdoba será como un fin de fiesta a las celebraciones por el ascenso, y el rival hará el pasillo de honor al Decano. “Todo reconocimiento es bienvenido, pero no me gustaría ver un Recreativo relajado, hemos de saber dónde estamos. Ya hemos celebrado suficiente y ahora empieza una nueva historia”.

El conjunto albiazul, con 73 puntos, quiere dejar un récord que perdure en el tiempo. “Es una oportunidad y no se presentan muy a menudo. Podemos dejar una impronta, un sello y eso debe servir de motivación para todos, debemos ser ambiciosos e ir a por los 82 puntos”.

El Recre puede ser juez de la parte alta (Córdoba B) y también del descenso (recibe al Cabecense y vista al Tomares) y de camino, echar una mano al Cartaya: “Es una situación que está ahí, podemos ayudar al Cartaya y eso sería genial, vamos a competir como lo hicimos aquí contra ellos, y esos puntos (los del derbi) les hacían falta; pero nosotros tenemos que ir a ganar más allá de lo que se jueguen los rivales”, asegura el entrenador albiazul.

En los tres encuentros que restan algunos jugadores tendrán la oportunidad de demostrar si merecen seguir. “Hay muchos jugadores que han merecido jugar, algunos no han podido entrar (tener más minutos) cuando en otros equipos probablemente sí lo hubieran hecho, pero esto es el Recreativo y es complicado; se merecen la oportunidad, todos conocen a los jugadores de nuestra plantilla y lo que nos pueden dar”.

Tres minutos puede parecer poco margen, pero para Alberto Gallego “cada minuto que juegan en el campo es para demostrar que pueden hacer cambiar de opinión a la afición, al entrenador, al director deportivo… siempre hay que estar. Quizás algún jugador no ha rendido bien por mi culpa, a lo mejor se va a otro equipo y rinde bien. Si alguno hace tres partidazos me está mandando un mensaje (de que puede valer para el próximo proyecto) y esa oportunidad la van a tener”.

La opinión de los aficionados sobre la continuidad de un futbolista “sí tiene mucho peso; cuando juega en casa hay una presión; por ejemplo, a Diawará le ha costado mucho demostrar sus capacidades en el Nuevo Colombino. Nosotros jugamos para la afición”.

Por último, resalta que ante el Córdoba B “no habrá muchos cambios en cuanto a disposición táctica respecto a lo que he ido disponiendo habitualmente; tengo claro ya a 9 jugadores del equipo inicial, me falta pensar en dos”.