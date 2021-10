Alberto Gallego: "El partido llega en un buen momento por todo lo que se puede conseguir"

Alberto Gallego no considera el partido del domingo ante el Gerena (Nuevo Colombino, 12:00) como un duelo de presión extra, sino como una excelente oportunidad para recuperar el liderato y consolidar la idea de juego del equipo.

“Es un partido que para nosotros llega en muy buen momento por todo lo que se puede conseguir ganando; lo catalogamos como una gran oportunidad para seguir afianzando a nivel de puntos, de posición en la clasificación, de reforzar lo que estamos haciendo, es una gran oportunidad para seguir avanzando”, asegura el técnico del Decano .

Sobre Peter, se muestra pesimista para este encuentro. “Está arrastrando una lesión que no avanza con la rapidez que esperamos; lo importante es proteger al jugador, no hacer ninguna imprudencia porque esto es muy largo. Peter tiene que cuidarse porque queda mucha liga, y si tiene que jugar que juegue al 100 por 100 de garantías”.

Jesús Galván, entrenador del rival, quiere tener la posesión del balón al igual que lo desea el Recreativo de Huelva: “Como la dice la clasificación, es normal, es el líder y si quieren defenderlo a través de la posesión tendrá enfrente un rival que querrá coger el balón y dominarles; será un partido de tú a tú, bonito, de los que a todos nos gusta que llegue y eso nos va a exigir el máximo para ganar”.

El estado del césped puede influir en el juego: “Avanza positivamente y eso nos alegra, porque siempre es bueno que la superficie esté en buenas condiciones, pero como digo siempre, tendremos que adaptarnos a lo que nos encontremos”.

El encuentro puede tener un ritmo alto y convertirse en un intercambio de golpes: “Nos vamos a encontrar con 5-6 partidos de este tipo, con equipos que nos quieran jugar de tú a tú y hay que saber gestionarlos; debemos ser persistentes en lo que tenemos que hacer y saber cómo hacerles daño. Tenemos una exigencia importante que es ganar; nos enfrentamos a ellos en pretemporada pero han cambiado mucho. Nosotros afrontamos el partido con ilusión, confianza, mucha fuerza y en un momento en el que incluso estamos mejor”.

“Nuestro modelo de juego cada vez se está asentando más, nos sentimos más seguros en él, y si vemos una debilitad acusada en el rival sí le damos más importancia. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cada vez tendremos más confianza en nosotros, aunque el rival nos quiera contrarrestar con un plan de partido diferente”, resalta el técnico.

Esta semana Ismael reconoció que a veces cuesta amarrar el resultado cuando el partido se pone a favor. “Nuestro plan es finiquitar los partidos, otra cosa es que el segundo gol no llegue a pesar de que se generan ocasiones o que llegue más tarde de lo esperado, y ese mientras tanto es peligroso, hay que estar ordenados. Si nos ponemos por delante nuestro plan es ir a por el segundo gol; desde pretemporada hemos demostrado que tras el primer gol vamos por el segundo”.

El Decano a veces tiene desconexiones en su juego y eso se puede pagar caro ante un rival como el Gerena: “El escenario es totalmente diferente a nivel de dimensiones; estamos analizando las fases de partido en las que no me ha gustado el posicionamiento o la actitud en la presión alta tras pérdida; sé que la exigencia es muy alta para mantenerlo tanto tiempo, pero es nuestra identidad; estamos trabajando para alargar esas fases, y todo es parte de este proceso para que los buenos momentos no sean 30-35 minutos sino 60 o 70, y luego hay que finalizar y marcar goles”, afirma Alberto Gallego.

El Gerena es un rival directo. “Nosotros estamos aquí para estos partidos; la palabra es exigencia, lo catalogamos como una oportunidad por muchos factores: podemos regalarle una nueva victoria a la afición y eso nos motiva muchísimo; luego podemos asaltar el liderato y es otra gran motivación; además tenemos un partido menos y es ante el Xerez, seguimos dependiendo de nosotros, tenemos unos grandes números y si ganamos serán mejores; es una gran oportunidad para seguir creciendo y pensar sólo en la victoria”.

¿Se sentiría cómodo el Recreativo jugando en casa y viendo cómo el rival puede ser el que lleve la iniciativa? “Viene el líder, sabe jugar, tienen un proyecto importante; y en el momento que nos sintamos dominados tenemos que estar organizados y trabajar juntos para recuperar el balón y que no nos hagan daño, y que ellos tengan el temor que si robamos el balón podemos hacerles mucho daño. Hay que tener organización, paciencia y centrados en lo que ocurre”.

La semana pasada el equipo jugó con un falso delantero y funcionó, pero el técnico no lo ve como un recurso habitual: “Vimos muy claro que ellos tenían una gran debilidad en los dos centrales y teníamos una gran ventaja sabiendo que Cristian Terán había jugado bastantes veces de nueve; fue un plan concreto y específico para ese partido y al descanso teníamos que habernos ido al menos con un 0-2”.

En la grada podría haber 9.000 espectadores para un partido casi de superior categoría. “Ojalá vengan 20.000; este es uno de los momentos de afición, jugadores, club, de apoyar; comunión y que se note que hay miles de recreativistas deseando la victoria y ayudando en este duro camino que tenemos; todos sabemos que estamos donde no queríamos estar y queremos salir. Este es uno de los momentos en los que desde el minuto uno al 90 hemos de ir todos a una para conseguir esta victoria que nos daría tanta, tanta recompensa”, concluye Gallego.