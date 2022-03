Alberto Gallego: "Pase lo que pase el Recre va a conseguir el ascenso y el Cartaya se va a mantenerse en la categoría"

Segunda semana en la que el Recreativo de Huelva puede conseguir el ascenso matemático a la Segunda RFEF. Tras el empate de la semana pasada en Pozoblanco y la victoria del Utrera, el Decano recibe este domingo al Cartaya con una nueva posibilidad de subir de categoría. Lo hará si el Utrera, que juega antes que el Recre, no gana y el equipo albiazul sí lo hace en el Nuevo Colombino. Para analizar la situación y esta nueva semana crucial, el entrenador del Recreativo de Huelva, Alberto Gallego, pasó este viernes por rueda de prensa y aseguró que "hemos tenido que hacer un trabajo anímico importante. De entender que hay que tener paciencia, de hacer buenos partidos, y que todo llegará. Hemos de hacer las cosas como veníamos haciendo. Y el equipo, la verdad, es que esta semana a nivel anímico ha ido de menos a más y hemos sacado la semana en un pico altísimo con muchísima ilusión, tenemos muchísimas ganas del partido. Hoy ha sido un entreno fantástico y con muchas ganas del partido".

Y es que, en Pozoblanco era ganar, "y no pudimos hacerlo. En el fútbol hay que reponerse de las expectativas, saber relativizar un poco todo. Con la temporada que estamos haciendo no dramatizar porque no toca, porque estamos bien, tenemos muchísimos puntos. Con 70 puntos ya seríamos campeones de cualquier grupo de cualquier liga, no es así, y asumir que es así, que no lo somos", explicó el míster, quien añadió que para enfrentarse al Cartaya cuenta con todos los futbolistas a excepción de Pablo Gallardo, que sigue con molestias.

Sobre en qué momento se encuentra el equipo, ya que en los últimos partidos se han perdido 5 puntos, Alberto Gallego apuntó que he detectado un poco de dispersación, un poco de que el jugador tiene un poco de ansiedad en algún momento, con esas expectativas, porque el deseo del equipo es ofrecer el ascenso cuanto antes al club y a la afición, pero es difícil esa concentración continua. Hemos de intentar concentrarnos en jugar el partido, intentar aislarnos del resultado del Utrera. Nosotros estamos en la posición de depender de nosotros por lo tanto hemos de seguir haciendo lo que hacíamos".

Así, el entrenador reseñó que "lo más difícil en el deporte es consumar el objetivo. Cerrar el objetivo estando tan cerca es lo más complicado. Creo que no debemos mirar lo que va a hacer el Utrera. Yo tengo asumido que el Utrera va a ganar sus 4 partidos y es un poco lo que hemos transmitido. Por lo tanto nosotros hemos de cumplir con los 12 puntos también".

Además, añadió que "esto es una oportunidad que tenemos para poder hacer un gran partido, conseguir la victoria para la afición, que se la merece. Que estén tranquilos, que lo vamos a conseguir. Pase lo que pase el Recre va a conseguir el ascenso y el Cartaya se va a mantenerse en la categoría, estoy convencido", sentenció el entrenador del Recreativo de Huelva.