Ahora toca repetir fuera

Primera salida del Recre de Salmerón con reminiscencias a la temporada pasada. Fue en Badajoz donde en la jornada tres del curso pasado se le vieron por primera vez las costuras al equipo de Casquero. Es allí donde el Decano se estrena como visitante. Lo hace ante uno de esos rivales que se ha movido bien en el mercado, con un incremento en su inversión y el objetivo claro de subir un escalón para dejar atrás la lucha por la permanencia. Es por lo tanto una buena piedra de toque recreativista, un destino complicado para los albiazules en el que medir ya con prácticamente todos sus efectivos la fortaleza de su plantel.

Todavía queda una barbaridad para ver a los equipos con su fisonomía normal, pero se atisban detalles. En Badajoz se podrá comprobar qué intenciones tiene el Decano lejos de su feudo esta campaña. Será un choque intenso, duro, de los que exigen mucho. El Badajoz quiere crecer de la mano de Patxi Salinas. Ante un duelo de estas características le tocará al Recre demostrar que tiene bien aprendido el manual de Salmerón. Será un choque que requiera de mucho orden, seriedad y eficacia porque a priori no parece un duelo con demasiados intercambios de golpes. Además, tampoco lo pretende este Decano.

Para la cita habrá cambios. Lo dijo bien claro José María Salmerón en su rueda de prensa del viernes. Lo hará con respecto al equipo que inició la temporada ante el Don Benito. La primera parte albiazul no gustó nada al técnico ni a los aficionados, por lo que por ahí vendrán algunas novedades. También las habrá por la incorporación de futbolistas que no estuvieron en el estreno por no estar inscritos. Uno de los que más opciones tiene de entrar es Lolo Plá. Si lo hace ocupará el lugar de Iago Díaz. El gallego ya jugó contra el Don Benito por no llegar a tiempo el transfer de su compañero. El intercambio de cromos será una vuelta al plan primario de Salmerón. La otra posibilidad que tiene el preparador es dar la oportunidad de inicio a Marc Caballé en lugar de Borja Díaz. Si entra Lolo Plá y sale Iago Díaz es probable que Caye Quintana se escore algo a la banda, aunque precisamente la movilidad de los hombres de la última línea es una de las armas albiazules, por lo que habrá constantes permutas de posiciones. Viaja con la expedición por primera vez Iván González tras recibir toda la documentación en regla. Se quedan en Huelva por lesión Mario Hernández y Traoré, con un esguince de tobillo. Ejike Ikwu todavía no ha llegado al ser fichado el viernes sobre la bocina, mientras que Alberto Quiles cumplirá su segundo encuentro de sanción correspondiente al final de la temporada pasada como el Córdoba B. Todos ellos verán el partido por la tele.

Si la referencia es el primer compromiso liguero surge una conclusión clara. Salvo quizá la poca participación de Iago Díaz apenas hay reproches individuales que hacer a la plantilla albiazul, que no funcionó de inicio como colectivo y que tras el reajuste al descanso y con los mismos efectivos fue un equipo totalmente diferente.

Ante el Don Benito rompió el Recre un maleficio de varias décadas, las que llevaba sin ganar en la primera jornada en la categoría y más como local. Ahora busca el más difícil todavía con la segunda consecutiva. Le espera un Badajoz sin centrales por las lesiones que arrastra el conjunto de Patxi Salinas y con un viejo conocido de la afición onubense como es Francis Ferrón como la principal referencia ofensiva pacense.