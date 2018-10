Ahogado en Ibiza

El Recreativo encadenó su segunda derrota consecutiva de la temporada en un encuentro que tuvo poca sustancia y que el Decano perdió en el único tiro a puerta del equipo local. El cambio de entrenador reactivó a un Ibiza que puso muchas ganas y que llevó el peso territorial del choque en algunas fases, pero que no llegó a generar demasiado peligro sobre la meta de Marc Martínez.

El Recre ha aceptado competir como requiere la categoría, es decir, el cuadro de José María Salmerón le tira un pulso a cualquiera y lo aguanta hasta el final, pero la moneda a veces sale cara y otras sale cruz. La ventaja de jugar con marcadores cortos es que el Recre siempre tiene opciones de sumar, la desventaja que el rival también.

El cuadro recreativista se está encontrando con un problema en los últimos encuentros, que no son ni la falta de actitud, ni la falta de ambición ni nada de eso. Es más, el Recre volvió a salir en Can Misses con dos delanteros, encajó el gol con tres y acabó el partido con cuatro y Salmerón no tardó ni un minuto en reaccionar al gol de Javi Serra para dar entrada a Alberto Ródenas por Pina, por lo que lo del conservadurismo puede venderse, pero es una lectura poco profunda de la realidad.

El principal problema para el Recre en lo que va de temporada está en encontrar los caminos al gol. Con Borja Díaz en la izquierda y Carlos Martínez -que es un jugador de banda, pero al que le gusta jugar hacia dentro- el Recre no tuvo amplitud, todo el mundo terminó buscando zonas interiores, se pisaron los espacios y los jugadores estaban tan cerca que no pudieron tener continuidad en el juego ofensivo. Solo Pablo Andrade tenía la capacidad de estirar al equipo por el costado, pero el lateral brasileño tiene noventa metros de recorrido y no siempre llega con la ventaja suficiente como para poder sacar rentabilidad a sus internadas.

Es cierto que el Recre generó algo de peligro con la entrada de Iago Díaz, que también le da aire al Decano por fuera, que no se viene tanto hasta dentro y que se hace peligroso gracias a su electricidad, pero en Ibiza los porteros vivieron muy cómodos durante todo el partido. Tanto es así que hubo que esperar casi un cuarto de hora para ver el primer acercamiento a la portería insular. Traoré se acercó a la zona de área y fue trabado, el libre directo lo ejecutó Iván González, que se topó con el poste. Menos de 12 centímetros fue la distancia a la que estuvo el Recre de vivir un partido diferente. Porque con el empate a cero el Ibiza se mantuvo vivo, es cierto que el tiempo corría en contra de los hombres de Palop, que tenían una necesidad acuciante de ganar, pero los locales se tiraron la primera mitad casi sin acercarse a Marc Martínez. Sí que tuvo que aparecer Álex Sánchez en la recta final del primer tiempo después de un robo de Pablo Andrade, que conectó con Quiles, que, a su vez, terminó encontrando a Caye en posición ventajosa, pero el delantero isleño enganchó el balón de forma irregular y la oportunidad murió tímidamente en las manos del meta del equipo ibicenco, que estaba bien colocado.

La segunda mitad arrancó con otras sensaciones, pues nada más comenzar Quiles agarró un balón en el costado derecho y trazó una diagonal hasta la frontal del área, allí se asoció con Carlos Martínez, que le devolvió el cuero por encima de la defensa, pero el delantero onubense no llegó por milímetros ante la salida de Álex Sánchez. La UD Ibiza se afanaba por tener el control del cuero, pero su dominio era estéril, ya que no conseguía acercarse a la meta de Marc Martínez. La única forma de hacer daño que encontraba el cuadro local era a través del balón parado y casi que logra adelantarse en un saque de esquina que Borriello, libre de marca, envió a las manos de Marc Martínez cuando se cantaba el gol.

El paso del tiempo le fue dando al Recre espacios para poder hacer daño al Ibiza. La entrada de Iago Díaz reactivo el potencial ofensivo recreativista. De hecho, el Recre consiguió marcar, pero el cabezazo de Borja Díaz tras un centro lateral fue invalidado por fuera de juego. Poco después, Caye tiró un gran desmarque que Iago Díaz vio. El ex del Almería le mandó el balón en profundidad al delantero isleño, que trató de driblar a Álex Sánchez, pero que se quedó sin campo para terminar la acción.

Cuando parecía que el Recre vivía sus momentos más cómodos en Can Misses, el Ibiza realizó un saque de banda sin aparente peligro en el costado izquierdo de la defensa albiazul. Javi Serra recibió libre de marca en el vértice del área, se fue hacia dentro y se sacó un disparo seco con la zurda a media altura que Marc Martínez no pudo detener.

Un despiste fue suficiente para que el Recre estuviera por debajo en el marcador. Salmerón dio entrada con inmediatez a Alberto Ródenas para buscar el empate, pero el Recre era incapaz de tener la pausa necesaria para poder llegar con peligro real a la meta de Álex Sánchez. Una opción para empatar tuvo el Recre en un disparo de Iago Díaz desde el interior del área, pero el extremo tiró mordido y el balón salió muy lejos de la meta ibicenca, mandando al traste una ocasión que parecía clara.