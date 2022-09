Abel: "Estoy contento por cómo ha quedado la plantilla del Recreativo de Huelva"

Abel Gómez afronta con ilusión el debut del Recreativo en la liga este sábado (Nuevo Colombino, 20:00) ante el Yeclano y al mismo tiempo su estreno en partido oficial con el Decano. Para este compromiso podrá contar con todos sus jugadores.

El técnico se mostró “contento por cómo se ha quedado la plantilla; ha sido un periodo largo el mercado de fichajes y desde ya estamos pensando en el partido, que es lo más importante, porque es el primero y además en casa”.

Ha sido un mercado extraño, sobre todo con el ‘caso Juan Delgado’ que ha pasado de descartado a quedarse en la plantilla. “La explicación (de lo que ha pasado) del mercado se hará la próxima semana desde la dirección deportiva (Dani Alejo). La plantilla ha quedado de la mejor manera que hemos podido y cuento con todos los que tengo”.

Sobre el rival comentó que “el Yeclano es un equipo muy sólido; a nivel defensivo se junta bien, acumula gente detrás del balón, es fuerte a balón parado y con jugadores de calidad y talento de medio campo hacia arriba, con buen golpeo de balón; además están conjuntados desde la temporada pasada. Conozco a Adrián, su entrenador, tenemos una buena relación e intentará ponernos las cosas difíciles desde la solidez atrás”.

Abel comentó en su presentación que era clave dominar las áreas y contar con jugadores determinantes. “Sí, creo que los tengo. En defensa tenemos un buen nivel y la llegada de Bernardo nos ayudará en situaciones de partido como defender centros laterales y demás, mientras en ataque contamos con posibilidades, jugadores de área, al espacio… se ha complementado una plantilla con muchas variantes”.

Tengo un inconveniente y es la convocatoria; sólo pueden ser 18 y no es fácil dejar fuera a varios jugadores que se merecen estar ahí"

El técnico tiene clara la alineación de mañana “aunque tenemos un inconveniente importante como es la convocatoria; vengo de un club donde podíamos convocar a 20 jugadores y esta temporada, por normativa, sólo pueden ser 18; no es fácil dejar fuera a varios jugadores que se merecen estar ahí. La situación complicada la tengo yo”.

El entrenador del Recreativo sabe que es clave hacer del Nuevo Colombino un fortín. “Tenemos que hacernos fuertes en casa, contamos con el apoyo de muchísima gente, es de agradecer el nivel de abonados que hay, tenemos el apoyo asegurado y ahora hace falta que el rendimiento de los jugadores conlleve que la gente se sienta orgullosa; hay que hacer las cosas bien y darle a la afición el partido que se merece, aunque no quiero que esas ganas nos lleven a la precipitación, es lo que más me preocupa, porque muchas veces la ilusión se convierte en precipitación en los primeros partidos”.

El entrenador del Yeclano ha manifestado recientemente que le preocupa el ambiente que pueda haber en el estadio y la presión que eso puede generar en sus jugadores: “El nerviosismo no nos debe llevar a hacer cosas que no queremos en el terreno de juego. Le he dicho a los jugadores que tengan ilusión, confianza… pero todo en positivo”.

En la pretemporada el Decano se ha mostrado solvente atrás, pero más irregular en la parcela ofensiva. “En el fútbol hay que atacar y defender bien. En casa tenemos que ser protagonistas y llevar el peso del partido, generar lo máximo en ataque pero sin descuidarnos atrás, hay que defender bien”. “Hay jugadores, sobre todo de la parcela ofensiva (Dopi, Laerte, Edmilson…) que se han incorporado tarde, otros vienen de jugar en pretemporada con otros clubes y llegan con ritmo… ahora hay que conjugar todo eso para engranar la plantilla y que se adapten lo más rápido posible”, añade.

Abel Gómez insiste en que “iremos a por el partido desde el inicio, pero a veces también depende del rival, de dónde quiera presionar, de cómo se plante en el campo… tendremos que ser inteligentes y habrá momentos de jugar más vertical y otros que debemos tener más paciencia con el balón para generar espacios en ataque”.

Sobre el césped afirmó que “está bastante mejor de lo que estaba hace dos semanas, ha mejorado mucho; cuando esté bien cortado el balón irá mejor.Estará igual para los dos equipos y no será excusa”.

Por último, manifestó que afronta su debut oficial “con mucha ilusión y ganas de que llegue el momento, porque la pretemporada se ha hecho larga. Estoy deseando que llegue el partido y ojalá sea el debut soñado”.