Abel Gómez: "Hemos dado una muestra de ser un equipo muy sólido"

El entrenador del Recreativo de Huelva, Abel Gómez pareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Decano por 0-1 ante el Mar Menor en el El Pitín. El míster albiazul definió el partido de sus jugadores como "completísimo en todos los aspectos. En la primera parte hemos intentado ser dominadores a través del balón, les hemos anulado a nivel ofensivo muchísimo. Hemos jugado en campo contrario. Sí que es cierto que hemos concedido una ocasión muy clara", en referencia del mano a mano que tuvo Aquino pero que salvó Rubén Gálvez, "que es lo único que quizá nos pueda penalizar un poco".

Aun así, el entrenador apuntó este domingo tras el partido que "ha sido una primera parte muy buena y una segunda parte muy sólida. Hemos hecho el gol, hemos defendido a la perfección... es normal que un equipo como el Mar Menor te exija pero creo que no hemos concedido nada. Hemos hecho un partido muy serio y muy contento con esta victoria".

Por otro lado, Abel Gómez apuntó que durante el partido "se ha sabido jugar y manejar las situaciones", que "las hemos leído perfectamente, los momentos con balón y los momentos sin balón. Hemos dado una muestra de ser un equipo muy sólido y muy compacto".

Es la cuarta victoria consecutiva del Decano, y la tercer sin encajar gol. En este escenario, Gómez reconoció que "el equipo viene haciendo muy buenos partidos. Y una de las claves es que los que no están jugando o los que no tienen la suerte de venir a la convocatoria no bajan los brazos, y eso hace que el que juega no pueda bajarlos. Es para estar orgulloso de los jugadores que tengo".

Sí que es cierto que Abel Gómez ha utilizado en los últimos partido un once tipo que apenas modifica en un jugador. "Hemos encontrado un equipo que está dando resultados, haciendo las cosas bien e intentaremos seguir dando continuidad a lo que estamos haciendo", apuntó tras la victoria ante el Mar Menor.

Como suele ser habitual, el Recreativo de Huelva no estuvo solo. Numerosos aficionados albiazules viajaron hasta tierras murcianas para ser el jugador número 12 una vez más. "Eso es un subidón", reconoció Abel Gómez. "Todos sabemos el viaje que hemos tenido que hacer. Viaje largo, partido por la mañana, y el ver que tienes un número de aficionados importante ayudando detrás del banquillo, que también lo sufren como nosotros, la verdad que es para estar muy contentos. Y brindarles esta victoria pues la vuelta será más amena".

Por último, sobre el Mar Menor, el entrenador del Decano apuntó que es "un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, y creo que si no han estado mejor es porque nosotros hemos estado superiores en ese sentido. Creo que le hemos limitado mucho a nivel ofensivo, hemos controlado muy bien a sus jugadores peligrosos. Hemos hecho un gran partido y eso ha hecho que quizá ellos no hayan dado su mejor versión".

Abel Gómez ha cambiado totalmente la película en apenas un mes. En el partido frente a El Ejido empataba el equipo en el minuto 94. Ahí, prácticamente tenía pie y medio fuera del equipo. El gol de falta directa de Adri Arjona en el 95' fue un punto de inflexión total. A partir de ahí el Recre ha jugado tres partidos más, los ha ganado y no ha encajado ningún gol. Ahora, el Recre es segundo en el grupo 4 de la Segunda RFEF.