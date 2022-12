Abel Gómez: "Cada vez que hemos intentado meternos en el partido o no hemos podido o no nos han dejado"

El Recreativo de Huelva se despidió del año con derrota. El Decano cayó 4-2 en casa del colista, el Juventud de Torremolinos, en un partido en el que los albiazules reclamaron al colegiado hasta tres penaltis a favor que no pitó. Sobre las decisiones del colegiado y estas penas máximas, el entrenador del conjunto onubense, Abel Gómez, señaló al término del partido que "la verdad que en un partido tan reciente, con lo que hemos visto, es difícil de analizar todo lo que ha ocurrido. Es verdad que muchas veces puede sonar a excusa y no me gusta eso pero la realidad ha sido esa. No hemos entrado bien al partido, sabíamos que la primera parte nos iba a costar porque en el momento que hemos sabido que ellos no iban a regar el campo iba a ser un partido complicado en cuanto a los pases y demás. Los primeros 10-15 minutos no hemos estado bien, nos ponemos por detrás en el marcador en una jugada a balón parado que sabíamos que ellos eran muy fuertes. Luego ya viene el segundo gol. Y cada vez que hemos intentado meternos en el partido pues o no hemos podido o no nos han dejado.

El juego del Recreativo cambió radicalmente en los segundo cuarenta y cinco minutos, cuando "el equipo ha dado un paso adelante. Hemos ido a por ellos, hemos generado, hemos creado ocasiones. Y en el tramo final de la primera parte nos hemos encontrado un poco mejor. Pero como decía, cuando estás cerca de intentar meterte en el partido y al final por un palo o por decisiones arbitrales, en este sentido, y no hemos podido pues solo nos queda analizar bien el partido en frío, y a partir de ahí ver todas las cosas que tenemos que mejorar". Abel Gómez añadió de la primera parte que "en los primeros 10-20 minutos no hemos estado bien, no hemos sabido leer las situaciones que teníamos que hacer con balón y luego nos ha penalizado mucho el resultado".

Asimismo, el míster apuntó que "tenemos que mejorar mucho situaciones, hemos fallado pases, segundas jugadas que hemos perdido, algunas transiciones que nos han pillado... y eso es lo que tenemos que corregir".

Una de las novedades en el once titular fue la entrada de Juanito en detrimento de Adri Arjona. Una decisión "técnica", reconoció Abel Gómez en la rueda de prensa pospartido y argumentó que "creía que era un partido en el que Juanito nos iba a aportar lo que creo que nos ha aportado". Es más, el entrenador del Recreativo de Huelva remarcó que Juanito "ha hecho muy buen partido. Ha generado mucho en ataque".

En el once inicial hubo otra novedad, que fue la entrada de Adri Crespo por Bernardo. Abel Gómez apuntó que Bernardo tenía una "fractura", por lo que no fue de la partida.

En resumidas cuentas, la derrota "es un accidente del que tenemos que reponernos", apuntó el entrenador, con el objetivo de regresar en enero lo mejor posible para encarar lo que resta de temporada. Hay que recordar que para el próximo encuentro, ya estará abierto el mercado de fichajes al que el Decano tendrá que acudir para incorporar nuevos futbolistas a la plantilla.