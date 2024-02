Abel Gómez, "el hombre de los ascensos" : "Ojalá todo el apoyo de la afición se lo devolvamos con resultados"

Abel Gómez pasó el lunes pasado por los micrófonos de El fútbol de Primera, un programa presentado por Raúl Ruiz en el que se comenta lo mejor de la jornada en la tercera categoría del fútbol nacional. El entrenador albiazul, "el hombre de los ascensos", fue uno de los protagonistas de este espacio deportivo.

El técnico sevillano cuenta con sietes ascensos y "todos han sido especiales". "Cada uno por un motivo. El del Granada porque era mi tierra donde yo vivía. En Murcia porque fue el primero; Córdoba porque fue un ascenso después de estar 35 años sin estar en Primera División. Creo que cada uno ha tenido su historia, el del Xerez fue muy importante porque fue la primera vez en la historia. Han sido ascensos muy especiales, los he podido disfrutar mucho", comentó el técnico del Decano que sueña con seguir añadiendo gestas a su trayectoria.

Con tan solo tres meses, Abel Gómez se trasladó a Monachil. Su padre comenzó a trabajar en Granada y allí fue donde se crió el actual entrenador del Recre. Con una gran trayectoria como futbolista, el sevillano colgó las botas y comenzó su andadura como técnico.

Con el Atlético Sanluqueño "había jugado los 21 partidos de liga de titular" y "el club me plantea la posibilidad de poder hacerme cargo del equipo después de una derrota con el Ibiza" y "asumí el reto". De un día a otro, los que eran mis compañeros pasaron a ser mis jugadores. Fue un cambio muy grande", asume. Abel tenía claro que "iba a ser mi último año en activo y planteamos eso". "Muy contento de la decisión que tomé porque fuimos capaces de conseguir una permanencia". Los jugadores "desde el mes de enero que cogí el equipo, no cobraron hasta junio y conseguimos una permanencia muy sufrida". "Mi primera experiencia y me sirvió de mucho a todos los niveles", confesó a Raúl Ruiz en El fútbol de Primera.

"Estando en la banda se sufre aún más" aunque Abel está "muy contento y disfrutándolo mucho". Ahora en el Recre asume un rato muy importante. "Estamos en un club que es muy especial y cuando estás aquí te das cuenta de la dimensión que tiene a todos los niveles". "Asumimos un reto importante, después de ascender con el Rayo Majadahonda a Primera RFEF, hacer play-off a Segunda División, -nos eliminó el Albacete, equipo que terminó ascendiendo-. Asumimos un rato muy difícil, venir aquí al Recre, a Segunda RFEF, bajando de categoría para conseguir un objetivo muy ambicioso". "Un año duro y complicado" y "conseguir un ascenso con un club como este es muy especial", comentó Abel durante el programa.

El entrenador del Decano admitió que "cuando estás aquí te das cuenta de todo lo que hay detrás. Ahora mismo nosotros somos un pequeño grano en la historia de un club centenario y ojalá el día de mañana estemos en esa pequeña parte de una gran historia por haber hecho las cosas bien". El técnico y su equipo están en el camino correcto.

El Recre "está dando un nivel muy alto". "Está claro que la ilusión la tenemos todos de vernos en una posición privilegiada, una posición que el equipo se ha ganado por méritos propios", asume, "vamos a seguir con esa ilusión, pero no nos vamos a meter una presión extra porque el objetivo estaba muy claro por presupuesto y por ser un recién ascendido". Y cada vez está más cerca. Hay que ir "domingo a domingo y en esa línea vamos a seguir para intentar sacar los tres puntos y cuando queden siete u ocho jornadas ver donde estamos y ver por lo que podemos pelear".

Abel Gómez también hizo un guiño a la afición durante el programa. "Estamos en un gran momento a todos los niveles y están dando un apoyo que para nosotros está siendo muy importante y No solo en casa". En el Nuevo Colombino "el ambiente está siendo espectacular, va mucha gente al campo, tenemos muchos socios, pero, sobretodo, fuera de casa siempre hay mucha gente". Ojalá todo ese apoyo se lo devolvamos con resultados", finalizó.